CNN – знак нормализации — Трамп примет решение по очному саммиту G7 в США

21.05.2020, 13:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет решение о том, стоит ли проводить саммит G7 в конце июня в очной форме на фоне пандемии коронавируса, пишет CNN. По мнению американского лидера, такой формат даст сигнал всему миру, что заражение идёт на убыль. Тем не менее остальные члены G7 не стали спешить с обещаниями, указав на то, что окончательное решение они примут с учётом текущей эпидемиологической обстановки.



Reuters

Президент США Дональд Трамп в ближайшие несколько дней, скорее всего, примет решение о том, стоит ли проводить саммит G7 в конце июня в формате личной встречи мировых лидеров, пишет CNN.

По словам чиновников, организация подобного мероприятия всего за один месяц — это непростая задача. При этом после того, как Трамп озвучил эту идею в Twitter, члены G7 не стали спешить с обещаниями. Мировые лидеры сообщили, что перед принятием решения они предпочли бы ознакомиться с мерами предосторожностями на месте.

Тем не менее Трамп считает, что саммит в США, проведённый в подобном формате, пошлёт миру сигнал о том, что ситуация с COVID-19 постепенно возвращается к норме. «Теперь, когда наша страна «возвращается к величию», я подумываю о том, чтобы перенести G7 на ту же или аналогичную дату и провести его в Вашингтоне, в легендарной резиденции Кэмп-Дэвид… Для всех это бы послужило серьёзным знаком нормализации!» — написал Трамп в своём Twitter.

При этом американский лидер обратился за поддержкой к прошлогоднему председателю G7 — президенту Франции Эммануэлю Макрону. Позднее администрация французского лидера сообщила, что тот с радостью отправится на саммит в США, «если будут позволять условия в области здравоохранения».

Ещё один член группы, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заявил, что перед личным визитом стоит изучить, какие меры США предпринимают для обеспечения безопасности гостей. Что же касается канцлера Германии Ангелы Меркель, то она сообщила, что «подождёт развития событий», прежде чем давать какие-либо обещания.

На данный момент пока неясно, потребуются ли лидерам спецразрешения на визит в США, так как ранее Вашингтон ввёл ограничения на въезд лиц из Европы и Великобритании. Тем не менее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани не стала вдаваться в детали относительно «технических подробностей» саммита.

«Президент действительно стремится к тому, чтобы G7 состоялся здесь, в Вашингтоне, — сказала она. — Он хотел бы, чтобы это произошло где-то в июне, но что касается конкретной даты, то я ничего сказать на этот счёт не могу».

Когда в марте Трамп объявил, что саммит будет проходить в виртуальном режиме, все подготовительные мероприятия для проведения встречи в очной форме были свёрнуты. На организацию такого события обычно уходит несколько месяцев, поэтому, по словам чиновников, принять окончательное решение о формате саммита президенту нужно в течение недели.

В случае положительного решения саммит состоится в конце июня, чтобы у организаторов в распоряжении было несколько дополнительных недель на подготовку. При этом саммит также, по всей видимости, будет проходить не так, как раньше, так как, по словам чиновников, в этом году потребуется ограничить численность делегаций иностранных лидеров, а также сократить количество мероприятий.