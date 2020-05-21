Депутаты Петербурга извинились перед Эдитой Пьехой

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21.05.2020, 13:30, Новости дня

Депутаты заксобрания Петербурга, которые проголосовали за присвоение певице Эдите Пьехе звания почетного гражданина города, извинились перед ней за отказ большинства членов парламента голосовать за ее кандидатуру, сообщила пресс-служба «Справедливой России», фракция которой инициировала это обращение.

Заксобрание впервые за три года избрало почетных граждан города, его получили директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин, передает РИА «Новости».

Также на звание претендовали народная артистка СССР Эдита Пьеха и поэт Илья Резник.

«Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга… которые 20 мая отдали свои голоса за присвоение народной артистке СССР Эдите Пьехе звания почетного гражданина Санкт-Петербурга, направили извинительное письмо в адрес певицы», – сообщили в пресс-службе партии.

В письме депутаты сообщили певице, что она «поистине народная артистка и давно – народный почетный житель Северной столицы в сердцах петербуржцев». Отмечается, что Эдита Пьеха избиралась на звание почетного гражданина Петербурга в 17-й раз.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Эдиты Пьехи.



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