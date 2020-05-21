Задержанный после перестрелки в Москве заявил, что забыл о конфликте

21.05.2020, 13:30, Новости дня

Один из задержанных в Москве участников перестрелки заявил, что не помнит подробностей конфликта, поскольку потерял сознание, второй же сообщил, что ему для прогулок по столице нужно оружие.

«Сотрудники полиции установили, что между несколькими мужчинами возник конфликт, в результате которого один из участников достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонентов. После этого двое неизвестных скрылись на автомобиле, трое потерпевших были госпитализированы с различными ранениями», – сообщается на сайте ГУ МВД столицы.

Подозреваемых задержали на улице Юных Ленинцев, ими оказались двое приезжих из ближнего зарубежья, им 24 и 26 лет. Один из них имеет судимость. При себе у задержанных нашли пистолеты и боеприпасы, их отправили на экспертизу.

В видеоролике, опубликованном в релизе ведомства, задержанный заявил, что проживает в Москве с 2015 года, но не помнит свой адрес. Он сообщил, что его задержали за драку, в ходе которой «потерял сознание», а потому не помнит подробности.

Второй сообщил, что приехал в столицу «гулять», и постоянного места жительства не имеет. Подозреваемый отметил, что вел огонь из травматического пистолета, который купил в Москве.

Ранее сообщалось, что подозреваемых задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Конфликт произошел рядом с авторынком, стрельбу открыли из травматического пистолета. Пострадали три человека.