Разумков подписал “антиколомойский” закон

21.05.2020, 13:20, Новости дня

21 мая председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон, который запрещает возвращать национализированные банки прежним владельцам. Это следует из информации на сайте парламента.

В этот же день документ направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” в первом чтении был принят 30 марта, во втором – 13 мая. Среди прочего документ исключит возможность возвращения “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

18 мая Верховная Рада отклонила два проекта постановлений об отмене результатов голосования за “антиколомойский” закон.

Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский говорил, что подпишет этот закон, когда он поступит в Офис президента. Тогда он предположил, что документ будет у него “завтра или послезавтра”.

Принятие этого законопроекта наряду с открытием рынка земли – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.