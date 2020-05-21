 

В Краснодарском крае продлили режим карантина до 6 июня

21.05.2020, 13:16, Новости дня

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, сообщил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С 23 мая этого года мы начинаем реализацию второго этапа выхода из ограничительных мероприятий. Не готовы мы пока как курорт массово принимать гостей. Карантин в крае продлевается до 6 июня 2020 года», – передает ТАСС слова главы региона.

Торговые центры и курорты региона остаются закрытыми.

Напомним, 12 мая Кондратьев сообщил, что власти Краснодарского края планируют с 1 июня возобновить работу санаториев, приостановленную из-за распространения коронавируса.



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