 

В Общественной палате оценили наказание жителя Сахалина за фейк о коронавирусе

21.05.2020, 13:16, Новости дня

«Сегодня любой ноунейм может записать на камеру ахинею, и она наберет миллионы просмотров. Потому любую информацию из сомнительных источников необходимо проверять», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Так он прокомментировал сообщение о том, что житель Сахалина признал вину в распространении фейка о борьбе с коронавирусом.

«Я не торжествую в связи с наказанием жителя Сахалина за фейк. Но я хочу, чтобы люди по всей стране понимали последствия того, что некоторые блогеры не контролируют свои эмоции», – сказал председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Каждый день наше общество атакуют фейками. Какие-то псевдолидеры общественного мнения рассказывают про чипизацию, про опасность вышек 5G, про голодные бунты и погромы в магазинах. Сегодня любой ноунейм может записать на камеру ахинею, и она наберет миллионы просмотров. Потому любую информацию из сомнительных источников необходимо проверять», – отметил собеседник.

«Понятно, что многие сейчас находятся в взвинченном состоянии. Но в таком случае важно понимать: нельзя хвататься за телефон и, уподобляясь лжеблогерам, записывать видео с придуманной историей. Это опасно и для автора видео, и для всего общества», – заключил Малькевич.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, житель Южно-Сахалинска признал вину в распространении фейка о борьбе с коронавирусом и публично раскаялся. Об этом он сказал главе региона Валерию Лимаренко.

«27 апреля, по возвращении из Бангкока, я находился в самолете в аэропорту Южно-Сахалинска и записал видео, как пассажиры выходят из самолета, а их встречают сотрудники государственных учреждений и органов власти. При этом я прокомментировал, что нас якобы обеспечили защитными костюмами только по прилету в Южно-Сахалинск «для показухи», хотя на самом деле это не так», – цитирует обращение сахалинца сайт регионального правительства.

Против сахалинца возбудили уголовное дело. Мужчине назначено наказание в виде штрафа – 300 тыс. рублей.



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