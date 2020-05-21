Власти хотят посадить на карантин москвичей, у которых обнаружат антитела к коронавирусу

21.05.2020, 13:10, Новости дня

Московские власти планируют обязать соблюдать двухнедельный режим изоляции не только больных коронавирусной инфекцией и тех, кто с ними контактировал, но и тех, у кого выявили антитела к коронавирусу. Скрин документа Московского клинического комитета по борьбе с коронавирусом опубликовало издание о молекулярной диагностике PCR News, такой же документ есть в распоряжении “Коммерсанта”. Официально московские власти его подлинность пока не подтвердили.

В документе говорится, что если после тестирования на антитела у человека показатель носителя вируса (IgM) оказывается больше единицы, то он должен “соблюдать самоизоляцию две недели, с учетом особенности процесса до трех недель”.

Если IgM меньше единицы, а показатель иммунитета после перенесенной болезни (IgG ) больше или равен 10, то человеку также рекомендуется самоизолироваться на две недели, “если нет информации о ранее перенесенной новой коронавирусной инфекции”.

При отрицательном тесте на антитела, согласно документу, нужно соблюдать общие правила по профилактике COVID-19.

Эксперты выразили сомнение в эффективности рекомендаций, касающихся самоизоляции после перенесенной болезни.

“По факту если нет IgM, а есть IgG, то это говорит о перенесенной инфекции как минимум месяц назад, то есть иммунитет сформировался. И человек, который имеет параметры IgG больше 10 и не имеет IgM, является тем, кого можно кидать и в огонь, и в воду. И я не понимаю смысла изоляции в две недели для людей с выраженным IgG”, – рассказал “Коммерсанту” инфекционист Евгений Тимаков. Однако он отметил, что изоляция при показателе IgM выше единицы довольно логична, так как человек еще может “выделять вирус”.

Массовое тестирование москвичей на антитела к COVID-19 началось 15 мая. Мэр столицы Сергей Собянин говорил, что каждый день тестирование будут проходить до 70 тысяч человек. О том, что по итогу этого тестирования будут отправлять в карантин тех, у кого выявят антитела, власти не сообщали.

Ранее 7 мая мэр сообщал, что реальное количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения города – около 300 тысяч человек.

По данным на 21 мая, за последние сутки в Москве зарегистрировали 2913 новых случаев коронавируса, всего – 155 219. 1794 москвичей умерли, вылечились от коронавирусной инфекции 40 682 человек.