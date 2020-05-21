 

Президент Узбекистана на полгода запретил министерствам принимать новые правовые акты

21.05.2020, 13:10, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахПрезидент Узбекистана Шавката Мирзиёев запретил всем министерствам и ведомствам страны принимать новые ведомственные нормативно-правовые акты в период с 1 июля 2020 года до 1 января 2021 года. Как сообщает телеграм-канал Министерства юстиции Узбекистана, ограничение введено, чтобы “систематизировать законодательство” и сократить “избыточное правовое регулирование”.

В порядке исключения ведомства могут принимать решения о внесении изменений и дополнений в уже действующее законодательство, признавать какие-то регуляции недействительными или объединять несколько регуляций в одну.

В президентском указе отдельно отмечено, что нормы об ответственности физических и юридических лиц устанавливаются исключительно законами, а не ведомственными или другими актами.

Министерствам также на полгода запрещено самостоятельно устанавливать платежи и сборы с граждан и организаций, в том числе за разрешительные документы.  

Мирзиёев ранее уже обещал упростить госрегулирование для бизнеса и частных лиц, в частности, внедрить систему “одного окна” при получении пособий и оформления документов. Но пока многие его инициативы в этой области продолжают оставаться декларативными. 

 



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