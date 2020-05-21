«Россия – страна возможностей» запустила тест по профориентации

21.05.2020, 13:08, Новости дня

Цифровая платформа АНО «Россия – страна возможностей» запустила профориентационное тестирование, которое поможет определить подходящую для пользователя профессиональную отрасль.

Тест состоит из 24 блоков (по числу отраслей), в каждом из которых по пять вопросов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Каждый блок теста позволяет определить, насколько данная отрасль и профессии в ней подходят для пользователя. Тестирование разботано специалистами АНО «Россия – страна возможностей» при методологической поддержке профильных экспертов.

«Вопросы в блоках идут непоследовательно – это сделано для более беспристрастного и корректного результата. По итогам тестирования участник получит рекомендации и ссылки на списки профессий из соответствующего каталога платформы. В нем будут отражены все профессии той или иной отрасли, по которым он наберет более 80%», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что, если результат по всем отраслям будет меньше или равен 80%, в этом случае выбирается отрасль с максимальным баллом по итогам тестирования. В настоящее время в каталоге 108 профессий, но к концу года их количество будет достигать 450-500. По итогам теста пользователь получает расширенный отчет о соответствии с каждой отраслью и профессией. Пользователь прямо из теста может перейти в каталог профессий и по каждой профессии получить подробное описание и предлагаемые для обучения курсы и программы.

В начале лета на цифровой платформе станет доступен трек развития – полноценная персональная карта, которую выстраивает сам пользователь. Также уже сейчас доступны онлайн-курсы по основам лидерства, бизнес-аналитики и системного мышления, по постановке целей, управлению проектами, тайм-менеджменту, эмоциональному интеллекту, основам управления и многому другому. Для выбора доступны почти 100 образовательных программ, большинство из которых созданы Мастерской управления «Сенеж». Здесь же можно оставить заявку на участие в любом из конкурсов платформы «Россия – страна возможностей».

Разработчиком цифровой платформы «Россия – страна возможностей» выступила Mail.ru Group. Разработка велась в рамках реализации федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».