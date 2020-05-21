 

Госдума одобрила удвоение размера минимального пособия по уходу за первым ребенком

21.05.2020, 13:08, Новости дня

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза, с 3375 до 6752 рублей.

Соответствующую поправку поддержала Госдума в четверг в ходе второго чтения правительственного законопроекта о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавируса.

Поправка была внесена группой парламентариев от «Единой России» во главе с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13504 рублей, передает ТАСС.

Вдвое повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком предложил 11 мая президент Владимир Путин. Он уточнил, что такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. 



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