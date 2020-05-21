Ректор Сеченовского университета сравнил своевременность антивирусных мер в РФ и США

21.05.2020, 12:53, Новости дня

Поскольку РФ вовремя изолировала население, в стране достаточно низкий уровень смертности, и в целом борьба идет успешнее, чем в Соединенных Штатах или некоторых странах Европы, сообщил газете ВЗГЛЯД ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко, комментируя заявление американских исследователей о том, что своевременное принятие мер в США помогло бы спасти десятки тысяч жизней.

Американские исследователи посчитали, что если бы в США меры социального дистанцирования были бы приняты хотя бы на одну неделю раньше, то от коронавируса погибло бы вдвое меньшее число людей.

«Мне трудно судить, запоздали ли американцы с мерами самоизоляции или нет, но я знаю точно, что мы сделали максимум в нашей стране, благодаря правительству, вовремя принятым решениям. Поскольку мы в правильное время изолировали людей, на сегодняшний день имеем совсем другие результаты, нежели в Штатах или некоторых странах Европы», – говорит Глыбочко.

Врач рассказывает, что сегодня уже пошел спад по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве. Количество пациентов не превышает возможности: всего на данный момент доступно около двух тысяч коек. При этом на лечении находятся 1 200 пациентов с пневмонией. «То есть каждый день мы видим, что ситуация улучшается. Это говорит о том, что меры были приняты своевременно и правильно, что также и доказывает достаточно низкий уровень смертности в стране», – подытожил Глыбочко.

Ранее газеты New York Times и Financial Times заподозрили Россию в занижении уровня смертности от коронавируса нового типа, после чего российские послы в США и Лондоне потребовали в редакциях написать опровержение. Также комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру.

Во Всемирной организации здравоохранения информацию о занижении данных смертности от COVID-19 в РФ опровергли.