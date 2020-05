Мелита Вуйнович: ВОЗ – не контролер смерти

21.05.2020, 12:53, Разное

«Россия – не единственная страна с таким низким коэффициентом летальности от COVID-19. При этом ВОЗ не занимается оценками точности данных, поступающих в официальном порядке от стран», – сообщила в интервью газете ВЗГЛЯД представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Она рассказала о роли ВОЗ в борьбе с пандемией и достоверности данных о пострадавших от нового вируса.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек. Об этом в четверг сообщил американский Университет Джонса Хопкинса. При этом накануне в мире выявили более 106 тысяч новых случаев заражения, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

В то же время в России разрабатывают критерии отмены введенных из-за COVID-19 ограничений, которые предусматривают три этапа. Вначале можно разрешить заниматься спортом на улице и гулять на свежем воздухе. Затем предполагается открытие кафе с ограничением количества посетителей и возобновление занятий в учебных заведениях. На третьем этапе предполагается открытие парков и зон отдыха при соблюдении социальной дистанции, а непродовольственные магазины и заведения общепита смогут работать без ограничений.

В некоторых странах Европы снятие ограничений уже вступает в силу. В Италии, которая одной из первых на континенте столкнулась с пандемией, открываются кафе и рестораны, парки, торговые центры, музеи. В Германии или Польше требования активистов смягчить режим самоизоляции вылились в столкновения с полицией. Однако многие опасаются второй волны распространения COVID-19. О том, насколько обоснованы эти опасения, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

ВЗГЛЯД: Госпожа Вуйнович, недавно вы предостерегли от поспешного снятия ограничений, которое чревато вторым всплеском коронавирусной инфекции. Как вы расцениваете предположения того, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием?

Мелита Вуйнович: На данный момент неизвестно, как пандемия будет развиваться. Исходя из текущих данных, наиболее вероятный сценарий может включать повторяющиеся эпидемические волны, чередующиеся с периодами передачи вируса на низком уровне. В связи с тем, что вирус остается в популяции, ВОЗ опубликовала дополнительное руководство по обзору мер, которые могут быть реализованы для замедления или прекращения распространения COVID-19.

ВЗГЛЯД: Комментируя публикации Financial Times и The New York Times о «сознательном занижении» смертности от коронавируса в России, вы отметили, что ВОЗ не фиксировала фактов такого занижения. По каким признакам ВОЗ определяет наличие или отсутствие манипуляций со статистикой?

М. В.: Я ни в коем случае не комментировала какую-либо статью или публикацию. Я отвечала на заданные мне вопросы о довольно низком коэффициенте летальности в России. Здесь важно отметить, что РФ – не единственная страна с таким низким коэффициентом. При этом ВОЗ не занимается оценками точности данных, поступающих в официальном порядке от стран, так как это входит в юрисдикцию стран – членов ВОЗ.

Однако сотрудничество с Россией на протяжении многих лет, а также интенсивный обмен опытом на уровне экспертов, говорит о высоком уровне информационной системы здравоохранения в стране.

Кроме того, мы знаем, что в РФ разработано методологическое руководство по кодированию смертей от COVID-19, и с начала года уделяется большое внимание всем случаям смерти от всех типов пневмоний. Российское свидетельство о смерти соответствует международным образцам, и процесс определения и кодирования смертей также соответствует передовой международной практике.

ВЗГЛЯД: В целом каковы критерии достоверности информации, которую предоставляет та или иная страна по количеству заболевших, умерших, выздоровевших?

М. В.: В 2005 году государства – члены ВОЗ приняли соглашение о Международных медико-санитарных правилах (ММСП). В соответствии с ним, страны сообщают о случаях инфекционного заболевания и количестве смертей, если объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, имеющая международное значение. Например, в отношении новой коронавирусной инфекции это было сделано 30 января.

ВОЗ не является контролирующим органом и не «проверяет». В ряде случаев ВОЗ может проводить оценочные расчеты по смертности, но это статистический метод, например, для гриппа, поскольку не каждый больной гриппом тестируется на грипп.

ВЗГЛЯД: В США и Великобритании не предусмотрено обязательное патологоанатомическое исследование умерших с подозрением на COVID-19. Нужно ли подвергать сомнению данные, поступающие из этих стран?

М. В.: Временное руководство ВОЗ по кодированию смерти от COVID-19 содержит описание шагов, с помощью которых проводится определение причин смерти, включая те, что «непосредственно привели к смерти» и являются первоначальной причиной. Например, лица с COVID-19 могут умереть от других патологических состояний, таких как инфаркт миокарда. Такие случаи не являются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые.

ВЗГЛЯД: На сессии Всемирной ассоциации здравоохранения более 120 стран поддержали предложение Австралии провести под эгидой ВОЗ независимое расследование причин распространения нового коронавируса. Какие меры будут предприняты организацией?

М. В.: 19 мая генеральный директор ВОЗ поблагодарил государства–члены за принятие резолюции, которая призывает к независимой и всеобъемлющей оценке международных ответных мер, включая, помимо прочего, результаты деятельности ВОЗ.

В связи с этим ВОЗ в кратчайшие сроки приступит к проведению независимой оценки для обзора накопленного опыта и извлеченных уроков, а также для вынесения рекомендаций по улучшению национальной и глобальной готовности к пандемии. Чтобы добиться успеха, мы все должны стремиться к взаимной ответственности и подотчетности.