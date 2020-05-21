Мясников назвал вероятное число переболевших коронавирусом в России

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21.05.2020, 12:53, Новости дня

Исходя из научных исследований США и Франции можно сделать вывод, что коронавирусом в РФ могли переболеть около 7 млн человек, сообщил главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

«Мы знаем, что сегодня реально зараженных во много раз больше и перенесших. Сколько – могу сказать», – сказал он в интервью на YouTube-канале «Cоловьев LIVE».

Мясников отметил, что США и Франция начали тестировать на коронавирус не только людей из групп риска. 

«Взяли 2 тыс. человек в Калифорнии подряд и посмотреть – сколько, оказалось – 4,5%. В другом месте… опять взяли несколько тысяч человек оттестировали – еще 5%», – рассказал Мясников. 

Он уточнил, что на основании этого делается вывод, что 5% населения переболело коронавирусом.

«Если предположить, что у нас тоже 5% – это 7 млн человек в России», – заключил врач.

Ведущий Владимир Соловьев ранее вступился за Мясникова, который, говоря о коронавирусе, заявил, что «кому положено умереть – помрут».

Напомним, Мясников объяснил свои слова о том, что все люди переболеют коронавирусом, а «кому положено умереть – помрут» тем, что они были вырваны из контекста.



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