Эксперты назвали самых умных людей за историю человечества

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21.05.2020, 12:53, Разное

Международные эксперты составили список умнейших людей в истории человечества. Лидируют полиглот Уильям Джеймс Сидис и музыкальный гений Эйнан Коули.
Самыми умными эксперты называют тех, чей уровень IQ равен 125, а это всего 17% людей во всём мире, однако есть исключения из правил: обладатели коэффициента интеллекта за 200, правда их можно сосчитать на пальцах. На первом месте из шести претендентов на звание умнейших людей мира находятся преподаватель математики Уильям Сидис (США) и музыкальный гений Эйнан Коули (Сингапур) с уровнем IQ 250. Эксцентричный вундеркинд, популярный в начале XX века, обладал феноменальными умственными способностями, Сидис свободно владел 40 языками и являлся автором нескольких научных книг. Сингапурский мальчик Коули в 7 лет сдал тест на знание глубоких основ химии, уже в 8 учился на 3 курсе политехнического института, а в девятилетнем возрасте запомнил 518 цифр после запятой в числе Пи, сейчас в свои 19 лет вундеркинд сочиняет музыкальные произведения для оркестров.

Второе место разделили американские гении: космолог и астрофизик Крис Хирата, математик Теренс Чи Шен Тао и писательница-драматург Мэрилин вос Савант с коэффициентами интеллекта 225. Почётная бронза у символа гениальности, науки и прогресса 20 века – Альберта Эйнштейна, во времена великого учёного аналогичных исследований не проводилось, однако мировые эксперты считают, что уровень интеллекта физика-теоретика, почётного доктора 20 ведущих университетов мира равен 170-190.



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