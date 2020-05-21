 

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел для завершения госиспытаний в Балтийское море

21.05.2020, 12:48, Новости дня

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел из Балтийска в море для прохождения завершающего этапа государственных испытаний, сообщил представитель пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

«В морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля совместно с представителями промышленности проверят работоспособность вооружения корабля в море. В море экипаж фрегата выполнит ряд противолодочных задач во взаимодействии с корветами Балтфлота проекта 20380 «Стойкий» и «Стерегущий», – передает РИА «Новости» слова Мартова.

По его словам, на морском полигоне корабли на практике отработают ведение боевых действий тактической группой против подлодки условного противника с применением противолодочного оружия и средств противоторпедной защиты.

Напомним, 14 апреля «Адмирал флота Касатонов» прибыл для завершения госиспытаний на Балтику.



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