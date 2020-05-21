Минфин Украины назвал объем первого транша от МВФ

21.05.2020, 12:48, Новости дня

Размер первого транша новой кредитной программы Международного валютного фонда может составить минимум 1,75 млрд долларов, сообщил глава министерства финансов Украины Сергей Марченко.

Ожидается, что деньги поступят на счета Украины до конца мая 2020 года, передает издание «Новое время».

«Мы сейчас финализируем меморандум и после этого ожидаем решения борда МВФ о новой программе. Ожидаем первый транш до конца мая, его объем будет как минимум 1,75 млрд долларов», – сообщил Марченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Киев и МВФ подпишут меморандум о новой программе кредитования в мае.

Напомним, МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании с целью вывести с рынка неплатежеспособных банков. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил об обмане МВФ в отношении Украины после принятия закона о банковском регулировании.

Киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что если МВФ не выделит Киеву очередной кредит, Зеленскому придется срочно бежать из страны.