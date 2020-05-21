Росархив и библиотека имени Ельцина представили оцифрованные документы о Второй мировой войне

21.05.2020, 12:48, Новости дня

На портале Президентской библиотеки имени Ельцина открылся уникальный информационный ресурс, представляющий первую часть комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах».

В исполнение поручения президента РФ Владимира Путина об обнародовании архивов Второй мировой войны и предшествующего периода и в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на портале библиотеки «открылся уникальный информационный ресурс, представляющий первую часть комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах». Ресурс доступен с 12.00 (мск) 21 мая, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторами проекта, в соответствии с перечнем поручений по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию 15 января 2020 года, выступают Росархив, управление делами президента и Президентская библиотека имени Ельцина.

Росархив при участии архивных служб МИД, Минобороны, ФСБ, СВР организовал (на основе отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов) оцифровку документов, отражающих предысторию Второй мировой войны, ее ход и итоги. Материалы будут в течение ряда лет размещаться на портале библиотеки.

Первая часть комплекса посвящена предыстории Второй мировой войны и охватывает период с января 1933 года по 31 августа 1939 года. В нее включено более 1 тыс. 700 архивных документов, фотографий, фрагментов кинохроники; почти половина из них публикуется впервые. Ресурс организован по хронологическому принципу, документы сгруппированы по годам (с 1933 по 1939-й).

Президентской библиотекой, при поддержке ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами президента, выполнена модернизация программно-аппаратного комплекса, организован свободный доступ к ресурсам проекта для пользователей со всего мира. Все оцифрованные документы снабжены архивным описанием на русском и английском языках.

Материалы проекта отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии.

Документы также раскрывают политику «умиротворения» Германии западными державами с момента прихода к власти нацистов до нападения Германии на Польшу.

«Благодаря вводимым в широкий научно-общественный оборот архивным материалам новое освещение получают дискутируемые и востребованные сегодня как в академической науке, так и в исторической публицистике темы: попытки построения системы коллективной безопасности в Европе, аншлюс Австрии, «Мюнхенский сговор» и предательство западными державами Чехословакии, расчленение и ликвидация чехословацкого государства, отношения между гитлеровской Германией и Польшей, неудача Московских переговоров представителей СССР, Англии и Франции о совместном противодействии германской агрессии, заключение советско-германского пакта о ненападении (сам договор о ненападении между СССР и Германией также публикуется)», – указывается в пресс-релизе.

Посетители ресурса смогут, в частности, ознакомиться с малоизвестными документальными свидетельствами, отражающими позиции Советского Союза и других государств в период «вползания в войну».

Так, в программной речи Гитлера на совещании с руководителями рейхсвера 3 февраля 1933 года изложены установки нацистов по «спасению» Германии и преобразованию Европы под ее началом.

«Уже тогда, на заре своего правления, Гитлер откровенно озвучивает ключевые тезисы своей внутри- и внешнеполитической программы: отказ от демократии и установление диктатуры, «искоренение марксизма», «расширение германской территории», «экспансия германского народа, целью которой будет, вероятно, восток», – говорится в пресс-релизе.

Служебная записка руководителей советской военной разведки Я.К. Берзина и А.М. Никонова начальнику Штаба РККА А.И. Егорову с приложением докладов о соотношении военных сил государств версальской и антиверсальской группировок и о значении «данцигского коридора» (16 мая 1933 года) позволяет оценить высокий уровень советской стратегической аналитики и прогнозирования. Отмечена решающая важность для Германии «довооружения и военизации населения», что позволит в дальнейшем приступить к «ревизии Версальского договора»; констатируется двойственная позиция Англии, которая «пытается изобразить из себя державу, стоящую выше всяких группировок и стремится взять на себя роль арбитра»; обращается внимание на проблему «данцигского коридора», из-за которого может вспыхнуть война в Европе (именно ситуация вокруг вольного города Данциг в 1939 года привела к фатальному обострению германо-польских отношений).

Агентурный материал советской военной разведки «Тайные предложения Гитлера английскому правительству» (не позднее 4 июля 1933 года) информирует о закулисных консультациях руководства Германии и Великобритании. Фюрер предлагал «помочь английскому правительству в его борьбе с большевистской опасностью», взамен требовал «освобождения от уз Версальского договора».

Гитлер заявлял, что в случае войны против СССР в союзе с Британией, Германия сможет выставить корпус численностью в 2 млн человек. Предложения о дружбе и союзе благосклонно рассматривались МИД Великобритании, велись переговоры также об англо-германском хозяйственном соглашении, с перспективой «раздела русского рынка» после «изменения политического положения в России».

Аналитическая записка 4-го Управления Штаба РККА «Военные итоги режима Гитлера (на 1 января 1934 года)» (не позднее 22 февраля 1934 года) содержит подробный анализ мероприятий гитлеровцев по «довооружению» Германии, ее ускоренной милитаризации.

Письмо советского военного атташе в Польше Н.А. Семенова от 13 декабря 1934 года содержит «любопытное приложение» – запись из дневника корреспондента ТАСС о воинственных настроениях среди польского генералитета – о тостах, поднимаемых высшими офицерами во время дружеского застолья: за союз Польши с Германией и Японией; за то, чтобы польская дивизия получила орден за взятие Киева.

Статья заместителя наркома обороны СССР М.Н. Тухачевского «Военные планы Гитлера» с собственноручной правкой И.В. Сталина (29 марта 1935 года) представляет попытку спрогнозировать направления германской экспансии в Европе: «Восток» или «Запад».

«Примечательно, что Сталин поправляет Тухачевского, отмечая, что «антисоветское острие» «империалистических планов Гитлера» является удобной ширмой для прикрытых реваншистских планов на Западе (Бельгия, Франция) и на востоке и юге (Познань, Чехословакия, аншлюс)», – говорится в пресс-релизе.

Письмо МИД Франции от 4 апреля 1935 года о публикации парижским еженедельником «Экуте-муа» секретного германо-польского договора от 25 февраля 1934 года, с приложением текста договора позволяет оценить один из самых спорных моментов предвоенной истории – активные контакты руководства Польши и нацистской Германии. Представляемый документ известен также как «секретный протокол к пакту Гитлера-Пилсудского». Им, в частности, предусматривалось, что «польское правительство обязуется обеспечить свободный проход германским войскам в случае, если эти войска будут призваны ответить на провокацию, исходящую с Востока или Северо-востока» (т.е. в случае вооруженного конфликта с Советским Союзом).

Аналитическая записка Разведупра РККА «Экономическое значение Юго-Восточной Европы и Прибалтики для германского империализма» (не позднее 26 марта 1936 года) содержит важные выводы относительно основного направления германской экспансии – это европейский юго-восток, установление господства над которым способно существенно укрепить стратегические позиции Германии.

Донесение начальника Разведупра РККА С.П. Урицкого наркому обороны СССР К.Е. Ворошилову «О демонстрации румынских фашистов против республиканской Испании» (14 февраля 1937 года) освещает эпизод, «показывающий схожесть политико-идеологической ориентации польского и нацистского руководства: в посмертном чествовании погибших румынских добровольцев, сражавшихся на стороне Франко, принимали участие рейхсканцлер Германии А. Гитлер и министр иностранных дел Польши Ю. Бек, которые «возложили венки на гроб убитых офицеров».

Служебная записка заместителя начальника РУ РККА А.Г. Орлова наркому обороны СССР К.Е. Ворошилову с приложением сборника материалов (24 января 1939 года) включает агентурные данные по некоторым важным событиям в международной сфере накануне Второй мировой войны.

Это, в частности, подготовка визита Ю. Бека в Германию (в ходе которого Беку было сказано, что «Польша имеет только одну великую державу, к которой она может примкнуть, – Германию»), переговоры министра иностранных дел Германии И. Риббентропа с французским коллегой министром иностранных дел Франции Ж. Боннэ в Париже (Риббентропом было заявлено, что «лучшей гарантией для Чехословакии являются дружеские отношения ее к Германии», а Франция «должна порвать свою связь с Польшей и Советским Союзом»).

Показательны сведения об откровениях нового польского посла в Иране: «Через несколько лет Германия начнет войну против СССР; Польша добровольно или по принуждению поддержит ее. В случае указанного конфликта, Польше выгоднее стать на германскую сторону».

Посол собирался «всю свою деятельность (…) направить к убеждению персов и афганцев в необходимости активизации их роли в будущей войне против СССР».

Приводятся также оценки перспектив разгрома СССР, сделанные германскими военными представителями в Варшаве; сообщается о роли Италии в проекте создания Прикарпатской Украины; анализируется германская интервенция в Испании во время Гражданской войны.

Участники проекта: Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел России, Управление регистрации и архивных фондов Федеральной службы безопасности, Архивная служба Вооруженных Сил, Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный военный архив, Российский государственный архив кинофотодокументов, Государственный архив, Российский государственный архив экономики, Архив внешней политики Российской империи, Архив внешней политики России, Архив президента России, Архив Службы внешней разведки, Центральный архив Федеральной службы безопасности, Центральный архив Министерства обороны России.