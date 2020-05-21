 

Опрос выявил проблемы с неврологической реабилитацией в России

21.05.2020, 12:42, Разное

В РФ многие пациенты, нуждающиеся в реабилитации по поводу неврологических заболеваний, не получают необходимую помощь. Об этом говорят результаты опроса врачей-невропатологов, который провела компания «Медицинские информационные решения» про помощи приложения «Справочник врача».

В опросе приняли участие 342 невропатолога из разных регионов России. Большинство из них (77%) работают в государственных лечебных учреждениях, около половины – в стационарах.

В среднем, порядка половины пациентов опрошенных невропатологов нуждались в реабилитации в течение последнего года: преимущественно по поводу перенесенных инсультов, травм и дегенеративных заболеваний нервной системы.

45% врачей ответили, что в течение года требующуюся реабилитацию получили не более пятой части их пациентов. Примерно пятая часть врачей сообщила, что реабилитацию прошли 20-40% пациентов.

О трудностях с направлением пациентов на реабилитацию сообщили 70% невропатологов. Около трети врачей указали, что в их городе сложно найти учреждение, в котором может быть проведена реабилитация, а 40% отметили, что проблемы связаны с финансовыми и организационными причинами.

Чаще всего реабилитацию проходили пациенты после инсульта и по поводу дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Большая часть реабилитационных мероприятий проводилась в стационарах, чаще всего (86%) они оплачивались из фонда ОМС. Основными реабилитационными мероприятиями были физическая терапия (ЛФК), физиотерапия, массаж и логопедические занятия. О получении пациентами помощи психолога сообщили около половины невропатологов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / В Красноярске задержан подросток, планировавший вооружённое нападение на школу

26.03 / Число зараженных коронавирусом в России возросло до 840 человек

17.04 / Под Омском двое мужчин избили и ограбили ветерана ВОВ

30.03 / Мнение: Миллиардер Сосин привез в Москву коронавирус на частном самолете

09.05 / Сражение за Кёнигсберг

04.04 / Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки совместно с ОПЕК+

28.04 / «Я сейчас огребла»: Настасья Самбурская подверглась домашнему насилию

03.05 / Личное: Рожать нужно в 18

12.05 / «Жара не спасет»: Ученые опровергли миф о распространении коронавируса

18.05 / Huawei выпустит новый смартфон P Smart S на SoC Kirin 710

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска