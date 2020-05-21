 

Москва отчиталась о рекордно низком числе случаев заражения коронавирусом

21.05.2020, 12:40, Новости дня

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Москве по состоянию на утро 21 мая оказалось наименьшим почти за месяц. За сутки в городе выявлены 2699 заболевших, в последний раз меньше было 29 апреля, свидетельствует статистика оперативного центра по борьбе с распространением коронавируса.

Москва и Московская область на протяжении долгого времени обеспечивали основной рост распространения заболевания в стране. Теперь это происходит за счёт регионов.

По состоянию на утро 21 мая в России зарегистрированы 8849 новых случаев коронавирусной инфекции – это на 85 человек больше, чем сутки ранее. Общее число инфицированных достигло 317 554, сообщает оперативный штаб.

Выздоровевших пациентов за сутки стало на 7289 больше, с начала эпидемии их 92 861. Умерли 3099 человек, из них за сутки 127. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предупреждал, что число смертей будет расти, так как многие пациенты неделями находятся в реанимации.

  • Радио «Свобода»

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