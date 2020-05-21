 

Помпео призвал палестинцев продолжить сотрудничество в сфере безопасности

21.05.2020, 12:40, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с угрозами палестинцев прекратить координацию усилий в сфере безопасности, если Израиль аннексирует территорию.

Палестинский президент Махмуд Аббас заявил во вторник, что его правительство выходит из всех соглашений с Израилем и США, включая трехстороннее сотрудничество в области безопасности.

«Мы надеемся, что договоренности в сфере безопасности останутся, что работа, проделанная на местах для того, чтобы жители Израиля и палестинцы были в безопасности, продолжится», – заявил Помпео журналистам.

«Я сожалею, что он решил аннулировать эти соглашения», – сказал Помпео.

В соответствии с коалиционным соглашением между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его соперником, ставшим партнером, Бени Ганцем, они могут выносить вопрос об аннексии на обсуждение кабинета с 1 июля.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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