 

Еще один медведь вышел к людям в Ярославской области

21.05.2020, 10:35, Новости дня

Жительница Тутаевского района Ярославской области заметила на своем участке медведя, на место уже направили охотоведов. Это второй случай появления хищника в регионе, первый закончился нападением на человека и убийством косолапого.

 

"А вот мишка ходит по нашей гряде. Что-то их развелось", — призналась автор записи.

Зверя заметили в поселке Летешовка, что недалеко от Заволжского района Ярославля. Охотоведы в настоящее время пытаются выйти на след хищника, чтобы оценить его поведение.

"Скорее всего, медведя привлекли запахи пищевых отходов, которые в сельской местности часто складируют в компостные ямы", — отметили в областном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

Атаковавшего молодого человека в Дзержинском районе Ярославля медведя в итоге убили, поскольку его поведение показалось охотоведам подозрительным.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Сотрудники МВД записали песню для врачей и волонтеров

17.05 / Эпидемия холеры: как это было

16.04 / ВТБ расширил список предпринимателей, которые могут получить кредит на выплату зарплат

11.05 / В Северной Корее произошло землетрясение магнитудой 3,8

02.04 / Боевики ДНР и ЛНР назвали имена 19 человек, которых планируют обменять

31.03 / Рада приняла закон о рынке земли на Украине

04.04 / Посольство РФ в США взяло под крыло оказавшихся в сложном положении россиян

09.05 / Продажи автомобилей в РФ снизились на 64%

02.05 / “Авангард” расстался с десятью хоккеистами и усилился Найтом из “Барыса”

08.05 / В РПЦ назвали ядерное оружие “замечательным изобретением”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска