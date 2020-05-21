Еще один медведь вышел к людям в Ярославской области

21.05.2020, 10:35, Новости дня

Жительница Тутаевского района Ярославской области заметила на своем участке медведя, на место уже направили охотоведов. Это второй случай появления хищника в регионе, первый закончился нападением на человека и убийством косолапого.

"А вот мишка ходит по нашей гряде. Что-то их развелось", — призналась автор записи.

Зверя заметили в поселке Летешовка, что недалеко от Заволжского района Ярославля. Охотоведы в настоящее время пытаются выйти на след хищника, чтобы оценить его поведение.

"Скорее всего, медведя привлекли запахи пищевых отходов, которые в сельской местности часто складируют в компостные ямы", — отметили в областном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

Атаковавшего молодого человека в Дзержинском районе Ярославля медведя в итоге убили, поскольку его поведение показалось охотоведам подозрительным.