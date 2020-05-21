Три кота, собака и их хозяйка спасены из горящего дома

21.05.2020, 12:35, Новости дня

Огнеборцы утром спасли из пожара трех котов, собаку и их хозяйку. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет.

Пожар в деревянном доме в Гусь-Хрустальном вспыхнул в районе 9-ти утра. Прибывшие сотрудники МЧС определи, что горит крыша. Проникнув внутрь, они обнаружили женщину и домашних животных. Незамедлительно всех вывели на территорию двора, что позволило уберечь от отравления продуктами горения.

Как сообщили ГТРК "Владимир" спасатели, огонь повредил 50 квадратных метров. С огнем боролись 15 пожарных и две спецмашины. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Напомним, подобный пожар произошел накануне вечером в Юрьев-Польском районе. Сообщение о возгорании в 2-квартирном доме в селе Семьинское поступило в 22.37. По прибытии пожарных было установлено, что горит кровля. Жильцы самостоятельно покинули квартиры. Сотрудники МЧС в течение нескольких минут ликвидировали возгорание кровли, не дав огню перейти на внутреннюю отделку дома. Причиной пожара могло стать короткое замыкание ввиду неисправности ветхой проводки.

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ГТРК "Владимир"