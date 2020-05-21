Турция готовится принимать российских туристов с середины июля

21.05.2020, 12:35, Новости дня

Турция готовится принимать иностранных туристов и предпринимает все необходимые шаги, чтобы восстановить туристический сектор, пострадавший из-за пандемии COVID-19. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что страна намерена развивать направление медицинского туризма.

"Власти Турции продолжают делать все возможное для минимизации ущерба, в том числе для турсектора", – цитирует министра агентство Anadolu.

Глава ведомства добавил, что традиционно Турецкие курорты пользуются популярностью у жителей РФ и Китая, но в нынешнем сезоне ими заинтересовались в европейских странах, в частности, в Скандинавии.

В Анкаре рассчитывают, что в этом году Турцию посетят до 3,5 миллиона россиян. Такие цифры озвучил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

"В этом году мы ожидаем падение турпотока из РФ на 40 процентов, то есть рассчитываем на 3-3,5 миллиона туристов при условии восстановления авиасообщения в середине июля", – приводит слова министра РИА Новости. Он подчеркнул, что туристический сектор страны надеется на возобновление авиаперелетов в указанный срок.

Эрсой добавил, что в начале июня власти Турции объявят о сертифицированных в плане эпидемиологической безопасности туристических объектах. По его словам, соответствующая программа сертификация в течение мая действует в аэропортах, на транспорте, гостиницах и ресторанах. Кроме того, предполагается, что прибывающих в страну туристов будут тестировать на коронавирус сразу после прилета.

"Мы создали центры тестирования в аэропортах, через которые проходят большие потоки туристов. Мы будем тестировать гостей, которые не сдавали тестов в течение последних 72 часов", – рассказал Эрсой.

Ранее о планах открыть границы для туристов сообщили Италия и Испания. Эти страны сильнее всех в Европе пострадали от пандемии коронавируса, однако там эпидемиологическая обстановка уже налаживается. Страны постепенно отменяют введенные в связи с пандемией ограничения.

Испания собирается открыть туристический сезон с конца июня. К этому моменту в стране перестанет действовать двухнедельный карантин для всех въезжающих. В Италии также заявили о намерении начать принимать туристов в июне.