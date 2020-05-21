 

Антитела к коронавирусу обнаружили у пяти депутатов Госдумы

21.05.2020, 12:30, Новости дня

Еще пятеро депутатов перенесли коронавирус на ногах, у них обнаружены антитела, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что ряд депутатов уже переболели коронавирусом. Из четырех госпитализированных чиновников выписались трое, один депутат находится в больнице до сегодняшнего дня, передает РИА «Новости».

«Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах. Но есть и те, кто по итогам тестов увидели, что они раньше болели, потому что у них обнаружены антитела. У нас таких депутатов пять человек», – сказал Володин.

Отмечается, что все переболевшие работали, когда протекала болезнь.

«В этой связи еще раз убедительная просьба: почувствовали недомогание – лучше побудьте дома», – добавил председатель ГД.

Ранее советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова сообщила, что коронавирус выявлен у шестерых депутатов Госдумы. 

Ранее депутат от «Единой России» Оксана Пушкина рассказала, чем занимается во время лечения от коронавируса. Также COVID-19 был обнаружен у депутата Госдумы от «Единой России» Светланы Максимовой.



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