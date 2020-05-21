 

Экс-тренер Поветкина описал Россию словами «холодно» и «депрессивно»

21.05.2020, 12:30, Новости дня

Американец Тедди Атлас, работавший тренером у российского боксера Александра Поветкина, вспомнил о впечатлении, которое сложилось у него после первой поездки в Россию.

По словам Атласа, ему пришлось остановиться в городе Чехов Московской области.

«Я видел бедность, видел ее на дорогах, на лицах людей», – передает «Спорт-Экспресс» слова Атласа. Он подчеркнул, что вначале очень хотел вернуться домой. Тренер заметил также: он понимал, что в РФ есть и богатые люди и что «все хорошо только у них».

Тренер заявил, что знает, что произошло с такими городами после развала СССР: «Такие городки погрузились в хаос». Также американец вспомнил, что было холодно и «очень депрессивно».



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