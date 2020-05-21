 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали аккаунты в соцсетях более личными

21.05.2020, 12:17, Разное

Поклонники принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон заметили, что пара сделала свои аккаунты в соцсетях более личными. Почитатели деятельности герцогов Кембриджских отметили, что это важный шаг для представителей королевского двора.
В социальных сетях Кейт Миддлтон и ее муж появились пять лет назад, однако их аккаунты позиционировались как страницы Кенсингтонского дворца. Именно там пара поселилась после свадьбы, которая состоялась весной 2011 года.

Изначально аккаунты супруги делили с принцем Гарри и Меган Маркл, но минувшей весной они завели свой профиль в Instagram. Пока активности там не наблюдается, так как герцоги Сассекские отказались от того, чтобы выполнять обязанности членов королевской семьи. Они переехали из Великобритании в США, поселившись в престижном районе Беверли-Хиллз.

Почитатели Кейт Миддлтон и принца Уильяма отметили, что их профиль заметно изменился. Например, для аватарки герцоги выбрали семейное фото, на котором они запечатлены с тремя детьми. Этот снимок был сделан в прошлом месяце, когда королевская семья участвовала в флешмобе, направленном на поддержку медицинских работников в период пандемии.



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