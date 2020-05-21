 

Медведев заявил об изменившемся из-за пандемии мире

21.05.2020, 12:16, Новости дня

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно и потребует изменить модель человеческого поведения.

«Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда», – передает ТАСС слова Медведева на конференции Startup Village LiveStream.

«Всем государствам и всем компаниям придется предпринять еще огромное количество усилий для того, чтобы сформировать эту новую модель поведения», – считает Медведев.

По его словам, около 50 лекарственных препаратов находятся в разработке в РФ в связи с пандемией коронавируса.

«Уверен, что и эта пандемия создаст возможности по производству новых лекарств, новых препаратов, новых научных разработок в этой сфере, все [страны] над этим сейчас работают. Мы тоже работаем, у нас около 15 платформ специально для этих целей создано, которые занимаются лекарствами, и около 50 препаратов в настоящий момент находятся в разработке», – сказал Медведев, выразив надежду, что «в самом ближайшем будущем» эти препараты можно будет «предъявить для испытаний».

Зампред СБ уверен, что общий эффект от разработок разных стран в этой сфере «позволит снять наиболее острые вопросы, связанные с противостоянием коронавирусу».

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ выявлено 8 тыс. 849 новых случаев коронавируса в 84 регионах». При этом 42% из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 127 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 7 тыс. 289 человек. Накануне, 20 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8 тыс. 764. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 85.



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