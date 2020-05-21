 

Лавров обсудил с главой МИД Турции подготовку саммита «астанинской тройки»

21.05.2020, 12:08, Новости дня

Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщила пресс-служба российского МИД.

Стороны обсудили ситуацию в Ливии, а также взаимодействие по сирийскому вопросу. Кроме того, министры подчеркнули важность подготовки очередного саммита «астанинской тройки» (Россия, Турция и Иран), который должен состояться в Тегеране, сообщается на сайте дипведомства. 

«Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия в интересах комплексного урегулирования сирийского кризиса при поддержке международного сообщества в русле резолюций СБ ООН. В этой связи подтверждена приверженность договоренностям лидеров России, Турции и Ирана в качестве стран – гарантов астанинского формата», – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Зариф и Мевлют Чавушоглу  подтвердили проведение в Тегеране трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Сирии в рамках астанинского процесса. 

Отмечалось, что шестой раунд переговоров лидеров стран-гарантов астанинского процесса пройдет в Иране после того, как нормализуется ситуация с коронавирусом.



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