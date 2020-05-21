Мнение: О коронавирусе: большая загадка, тройной провал и 5 правил для мужчин

21.05.2020, 11:55, Разное

Конспирологи могут выдохнуть: главная загадка SARS-CoV-2 совсем не в том, в какой лаборатории он был выведен прямиком из летучей мыши. Новый #коронавирус даёт обильную почву для более практических размышлений. Например, в чём секрет его совершенно явной избирательности и вообще двуликости. Почему некоторые из больных, даже бессимптомных, оказываются суперраспространителями, из-за которых вирус получают десятки и сотни человек сразу, а большинство других – не передают заразу даже близким родственникам.

Ну и ещё несколько любопытных вещей в этом дайджесте.

В американском Science вышла большая статья о том, почему некоторые больные CoVID-19 заражают многих, а большинство вирус вообще не передают?

Например, когда в начале марта в церкви в Маунт-Верноне, штат Вашингтон, собрался хор из 61 человек, среди которых был всего один бессимптомный больной CoVID-19, в течение ближайших дней и недель 53 хориста заболели коронавирусной инфекцией, причём троим понадобилась госпитализация, а двое умерли. Из аналогичных случаев – путешествие одного гея по клубам в Сеуле (170 заразившихся за вечер), концерт в японской Осаке (80 заразившихся за пару-тройку часов) и занятия зумбой в Южной Корее (65 заразившихся за час).

На противоположном конце – исследование немецких учёных, что при соблюдении элементарной гигиены и разумной осторожности вирус не поражает даже тех, кто ухаживает за больным членом семьи, находясь с ним в одной квартире. Более того, хотя считается, что репродуктивное число у коронавируса находится в диапазоне от двух до четырёх (т.е. 1 больной заражает в среднем 2-4 чел.), в реальности большинство заболевших практически не передают инфекцию дальше. В Лондонской школе гигиены и тропической медицины полагают, что на 10% крупных вспышек приходится 80% всего распространения CoVID-19. Это объясняет, почему коронавирус так медленно передавался из Китая в Европу и Америку.

По мнению Science, всё дело в способе передачи вируса от человека к человеку и особенностях его концентрации в организме заболевшего на разных стадиях. SARS-CoV-2 передаётся в основном воздушно-капельным путем, т.е. при чихании или кашле но иногда распространяется и через более мелкие аэрозоли, образуемые при разговоре или дыхании. Аэрозольная взвесь дольше висит в воздухе, вот и получается, что один человек заражает многих. То есть, большинство известных случаев очагового заражения намекают на аэрозольную передачу.

Но для неё нужно, чтобы человек вдыхал эту смесь мельчайших частиц не носом, а ртом. Именно это происходит при эмоциональном и оживлённом разговоре, пении, занятиях зумбой и т.п. Дополнительным фактором передачи выступает закрытое помещение и близкий контакт. Именно этим объясняются вспышки в ресторанах или клубах. Японское исследование показало, что риск заражения в помещении почти в 19 раз выше, чем на открытом воздухе. А китайские специалисты, проанализировав 318 заражения очагов из трёх или более случаев, установили, что на открытом воздухе произошел всего один.

Из этого следует, что бульвары и парки стоило бы открывать в первую очередь, а вот офисы, особенно с модным open space – в последнюю. Ну и ещё добавлю от себя, что западная вирусология так и не выросла из детских штанишек. О том, что подхватить грипп или ОРВИ легче тому, кто имеет привычку дышать ртом, а не носом, советский медицинский журнал «Здоровье» популярно рассказывал – с подробным и одновременно простым объяснением механизма заражения – ещё в 1980-х гг. Увы, но теперь это выдаётся за великое открытие XXI века!

Теперь о тройном провале. Да, антикоронавирусную стратегию Швеции не пинал только ленивый. Как вне Страны трёх корон, так и внутри неё. Сделав ставку на обретение коллективного иммунитета и сохранение экономической активности, шведы потерпели поражение по всем трём фронтам.

Во-первых, к настоящему дню в Швеции от CoVID-19 в умерли 3 тыс. 743 чел. Это больше, чем в Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии вместе взятых, как по абсолютным показателям, так и в соотношении с общим населением. При этом кривая заболеваемости там, в отличие от названных стран, вовсе не идёт на спад.

Во-вторых, до коллективного иммунитета шведам всё ещё, как до Луны, а официальные власти преувеличивают численность носителей антител к SARS-CoV-2. Основываясь на выборочных обследованиях, проведённых в некоторых округах Стокгольма, они говорят уже о 30% иммунизированных. Но научный центр Zoonosis в Упсале, независимо от правительства провёл анализы на антитела у 454 жителей шведской столицы, и лишь 7,5% из них оказались положительными. В сопоставимой по численности населения Бельгии, где от CoVID-19 умерли 4 тыс. 857 чел, антитела были лишь у 6%. То есть, при сохранении подхода, шведам понадобится в 5-8 раз больше смертей, чтобы обрести вожделенный иммунитет, причём непонятно, насколько устойчивый.

В-третьих, шведская экономика – тоже в числе пострадавших, несмотря на отказ от карантина. По оценке Riksbank, в негативном сценарии ВВП Швеции сократится на 9,7% по итогам 2020 года (в более позитивном прогнозе экономика просядет на 6,7%). В первом случае безработица достигнет 10,1%, во втором — 8,8%. И это плюс-минус также, как у стран-соседей, вовсе не жертвовавших жизнями своих стариков ради химеры.

Тем, кого шведский опыт всё ещё вдохновляет, можно посоветовать такой эксперимент. Посмотрите вокруг и посчитайте всех пожилых родственников, друзей и всех тех в возрасте 45+, у кого есть хронические заболевания, хотя бы иногда повышающееся давление. Напишите эти имена на бумаге, а рядом поставьте крестик у каждого третьего. Потом идите и скажите этим людям, что лучше будет ими пожертвовать, чтобы остальные могли свободно ходить в рестораны, шопиться в ТЦ и веселиться в клубах. Слабо?

И напоследок – про мужчин. Как известно, #коронавирус особенно опасен для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. При этом проведённые научные исследования показывают, что и для мужчин 50+ лет риски высоки. Вдвое-втрое выше, чем у женщин аналогичного возраста.

Почему так происходит? Возможно, ответ кроется в разнице гормонального фона (эстрогены дают женщинам более крепкий иммунитет), подверженности хроническим заболеваниям, более высоком уровне стресса, приверженности вредным привычкам и т.п. То есть во всём том, почему, как правило, #мужчины умирают раньше. Отсюда и советы мужикам – немного банальные, но в целом верные:

— воздержитесь от алкоголя и курения;

— вовремя обследуйтесь на предмет хронических заболеваний и обязательно соблюдайте лечение;

— не держите эмоции в себе, рассказывайте о проблемах близким, старайтесь больше двигаться и быть на свежем воздухе;

— чаще мойте руки и используйте больше мыла;

— следуйте таким правилам здорового образа жизни, как 8-часовой сон, сбалансированное питание и физические упражнения.

Как полагаете, поможет?