Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

21.05.2020, 11:53, Разное

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева пояснила о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче». Ведущая «Давай поженимся!» показала, как проходит первый день съемок.

Лариса Гузеева со своими коллегами и съемочной группы приехали на дачу к участнику проекта. Подписчики знаменитости предположили, что в новой программе будут рассказывать о фирменных дачных рецептах, так как на столе можно было заметить разложенные продукты.

Ведущая показала, что съемочному процессу помешал сильный проливной дождь. Однако опытных телевизионщиков это не особо смутило, так как они взяли зонты и облачились в дождевики. Лариса Гузеева призналась, что она очень легко одета, а на улице «собачий холод».