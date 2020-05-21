 

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами

21.05.2020, 11:48, Новости дня

Президент Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Напомним, ранее в четверг глава МИД Сергей Лавров поздравил министра обороны Сергея Шойгу с 65-летием.



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