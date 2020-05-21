Стала известна новая причина расставания Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

21.05.2020, 11:45, Разное

Известный дизайнер (а в прошлом и актриса) и брат бывшего президента Франции на прошлой неделе шокировали многих новостью о том, что они разводятся после пяти лет брака. Более того – расставание Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози оказалось не полюбовным: последний намеревается нарушить условия брачного договора – выселить Олсен из их общего дома (Оливье без предупреждения расторг договор аренды их квартиры в Нью-Йорке) и лишить ее личного имущества. Причин у такого агрессивного поведения, по сообщениям различных анонимных источников в СМИ, может быть немало. А несколько часов назад к этим версиям истоков расставания пары добавилась еще одна – озвученная инсайдером издания People.

Еще несколько лет назад рождение ребенка совсем не было в приоритетах у Мэри-Кейт, но сейчас все изменилось… У Оливье же уже есть двое взрослых детей, и больше он не хочет. Мэри-Кейт думала, что он переменит свои взгляды, но этого не случилось,

– сообщил аноним онлайн-порталу.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье СаркозиОливье действительно воспитывает от предыдущего брака с журналисткой Шарлоттой Бернар двух взрослых детей, Марго и Жюльена – причем Олсен активно участвовала в их воспитании и называла своими приемными детьми. Примечательно, что ранее среди причин расставания Мэри-Кейт и Оливье, наоборот, указывалась независимость актрисы и ее нежелание полностью включаться в дела семьи:

Она очень сфокусирована на карьере, а он настоящий француз: ему хотелось, чтобы она была всегда доступна для него. Но невозможно контролировать девушку, которая ворочает миллиардами с 20 лет.

Их отношения стали ужасно некрасивыми. Развод становится скандальным,

– объяснял инсайдер все тому же People на прошлой неделе.

Сейчас Мэри-Кейт находится за городом со своей сестрой-близнецом Эшли и друзьями.

Напомним, американская актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен и брат бывшего президента Франции Оливье Саркози начали встречаться в 2012 году. Изначально многие не воспринимали их роман серьезно из-за разницы в статусе и возрасте (Оливье старше Мэри-Кейт на 17 лет), однако после того как они стали вместе жить в Нью-Йорке, общественность поверила, что между ними настоящие чувства. В феврале 2014 года стало известно, что Оливье сделал Мэри-Кейт предложение руки и сердца, подарив ей винтажное обручальное кольцо Cartier с 4-хкаратным бриллиантом. Они поженились осенью 2015 года: скромная свадебная церемония состоялась в резиденции пары в Нью-Йорке, куда было приглашено около пятидесяти гостей.

Сообщение о том, что Мэри-Кейт хочет развестить, поступило в суд Нью-Йорка еще 17 апреля. Но из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось. Тогда Олсен попыталась ускорить процесс, написав соответствующее заявление. Чуть позже стало известно, что суд отклонил просьбу Мэри-Кейт, сочтя развод делом не первостепенной важности. Об этом удалось узнать журналистам Page Six.