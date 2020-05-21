 

52-летняя Памела Андерсон стала креативным директором сайта для взрослых

21.05.2020, 11:45, Разное

Актриса, “почетный директор” организации PETA, основательница благотворительного фонда Pamela Anderson Foundation – все это о Памеле Андерсон. Но сейчас 52-летняя звезда прибавит к этим регалиям еще одно – креативный директор сайта для взрослых. Об этом она сообщила лично на своей странице в Instagram, опубликовав серию соблазнительных черно-белых фото.

Заведовать Андерсон будет сайтом Jasmin.com: как сообщает Daily Mail, он является детищем портала для взрослых LiveJasmin, где пользователи общаются с вебкам-моделями. Но у Jasmin.com другая концепция – он посвящен путешествиям, моде и другим областям, позволяя фолловерам быть на связи с лидерами мнений. Памела, в свою очередь, станет постоянной ведущей дискуссий в области сексуальных отношений.

Памела АндерсонМне нравится концепция, идея объединить людей и предоставить им площадку, где они могут говорить с экспертами о чем угодно. И это прямое общение, глаза в глаза, новый уровень социальных медиа,- рассказала Андерсон в интервью Good Morning America. В чем-в чем, а в отношениях Памела знает толк, ведь в ее арсенале – романы с разного рода партнерами, и рокерами, и бизнесменами. Последним официальным мужем актрисы был Джон Питерс. Союз 52-летней актрисы и 74-летнего кинопродюсера пополнил список самых коротких браков знаменитостей. Спустя всего 12 дней после тайной свадьбы в Малибу молодожены решили разойтись. Еще спустя несколько дней в сети стали появляться подробности их расставания: муж оказался тираном, жена – растратчицей. Разорвать отношения супруги решили по СМС, но не прошло и трех недель, как кинопродюссер объявил о помолвке с некой Джулией Бернхайм. 

Памела Андерсон



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