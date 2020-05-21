wPolityce – немцев не устраивает ни асимметрия отношений с США, ни новый «дядя Сэм»

21.05.2020, 11:42, Новости дня

Отношения Германии и США никогда не были простыми, потому что зависимость первой страны — лидера в ЕС — от второй — мировой державы, никогда полностью не устраивала немцев, которые привыкли быть самостоятельными в своей внешней политике, пишет польская журналистка Александра Рыбиньская. На портале wPolityce она не исключает, что в будущем Германия действительно захочет вывести ядерное оружие США со своей территории и тем самым освободиться от американской зависимости.



Reuters

«Отношение Германии к США лучше всего описывает слово Hassliebe, то есть смесь любви и ненависти. С одной стороны, наши соседи за Одером обожают всё американское — начиная с бургеров, заканчивая Голливудом, похоже, как и поляки, они полны восторга, когда какой-либо из президентов США уделяет им особое внимание — Барак Обама и его знаменитая фраза 2013 года Ich bin ein Berliner, но с другой стороны, зависимость от Вашингтона безусловно им в тягость», — пишет на портале wPolitycе польская журналистка Александра Рыбиньская.

В статье она вспоминает, что в 1945 году американцы появились в Германии не в качестве друзей, а как победители. Это они создали настоящую немецкую демократию, оставив впоследствии на территории Германии свои базы. Америка — гарант безопасности слабого в военном плане Берлина. И это сильно сужает поле манёвра Германии во внешней политике. «Отношения на линии Берлин — Вашингтон отличаются достаточной асимметрией», — отмечает автор. Эту зависимость не сумел изменить в 80-х годах ни Гельмут Коль со своей исторической политикой, ни предложенная Бушем концепция partnership in leadership в адрес Герхарда Шрёдера, добавляет она.

Александра Рыбиньская обращает также внимание на то, что США осложняют Германии проведение выгодных сделок, в том числе с Россией. Америку Германия могла терпеть только тогда, когда в Белом доме заседал либеральный Барак Обама, который слушал голос Берлина, а также превратил его в арбитра между Киевом и Москвой. Однако с тех пор как президентом США стал Дональд Трамп, немцы снова разочаровались в «дяде Сэме».

Лозунг «Америка превыше всего», сопротивление против климатической политики ЕС, санкции, введённые в отношении газопровода «Северный поток — 2» и требование Вашингтона о том, чтобы Германия не сближалась с Китаем, привели к серьёзному напряжению в отношениях между странами. В споре с Китаем Берлин вовсе не хочет явно встать на сторону США, принимая во внимание, что он может заключить с Китаем ещё много выгодных сделок, впрочем, как и с Россией. Но с другой стороны, он не может полностью отвернуться от США, учитывая такие понятия, как НАТО, безопасность, трансатлантические связи, Запад, объясняет автор.

В статье она объясняет, что участие Германии в натовской программе разделения ядерной ответственности является составляющей частью коалиционного договора между ведущими германскими партиями ХСС/ХДС и СДПГ от 2018 года, поэтому скорее всего до конца 2021 года в этом вопросе ничего не изменится. «Однако, что будет дальше, пока никто не знает. Старые самолёты надо будут заменить на новые, способные нести американские ракеты», — рассуждает она. Более того, всё чаще появляются голоса, призывающие Германию сохранить нейтралитет в отношении процесса создания нового мирового порядка — то есть умело лавировать между Китаем, США и Россией. Кстати, в головах немецких политиков левого толка глубоко осела советская пропаганда, представляющая США разжигателем войны, а Россию — голубем мира, отмечает журналистка.



Медийная травля в отношении Трампа уже привела к тому, что простые немцы приравнивают партнёрство с Китаем к сотрудничеству с США, и согласно опросам эта тенденция только растёт. При соответствующих общественных настроениях и политической готовности Германия может отказаться от дальнейшего разделения ядерной ответственности. «Однако этого не произойдёт ни сегодня, ни завтра, а лишь в результате многолетнего процесса», — считает Рыбиньская. По её мнению, предложение посла США в Варшаве Джоржетта Мосбахера о том, что раз Германия не хочет ядерного оружия, то может лучше его перенести в Польшу, нужно воспринимать скорее как подкол в сторону Берлина, нежели как серьёзное предложение в адрес Варшавы.



«Если Германия хочет снизить уровень ядерного потенциала и ослабить НАТО, то, может, Польша, которая добросовестно выполняет свои обязанности, понимает риск и находится на восточном фланге НАТО, могла бы принять этот потенциал у себя», — так звучала идея посла США. Автор статьи, однако, указывает, что это маловероятно, так как Германия пока не намерена отказываться от своих обязательств в отношении НАТО, а в особенности потому, что реакция Москвы последует незамедлительно. «Вполне возможно, что, опасаясь ухудшения и без того напряжённых отношений с Москвой, наши партнёры по НАТО заблокируют такую возможность», — объясняет она.



«Американское ядерное оружие не появится в Польше так скоро. Тем не менее дискуссию о предоставлении в распоряжение Варшавы ядерного оружия надо начинать уже сейчас, даже если на протяжении долгого времени это будет лишь вариантом в теории», — резюмирует на портале wPolityce польская журналистка Александра Рыбиньская.