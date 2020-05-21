У “Киевстара” технический сбой – пользователи остались без домашнего интернета

21.05.2020, 11:35, Новости дня

Клиенты мобильного оператора “Киевстар” утром 21 мая пожаловались на сбои в работе домашнего интернета, жалобы они опубликовали под постом провайдера в Facebook.

Пользователи жалуются на то, что более часа не работает интернет.

Це не просто одяг, який носили наші діди та бабусі. Це давній символ, який оберігає й об’єднує українців по всьому світу. З Днем вишиванки!🇺🇦 Posted by Kyivstar on Kolmapäev, 20. mai 2020

“Интернет уже час как пропал, а они в новые посты играют. Понятно теперь почему ни на звонки, ни на смс не отвечают. Картинки с вышивками то же святое”, – написала Наталья Лысюк под постом “Киевстар” с поздравлением ко Дню вышиванки.

В “Киевстаре” объяснили проблемы аварией, пообещали быстро устранить ее и компенсировать неудобства.

“Друзья, сегодня возникли временные трудности в работе домашнего интернета из-за аварии. Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить услуги. Мы понимаем, как вам сейчас нужен интернет”, – сообщили на странице “Киевстар” в Facebook.

Друзі, сьогодні виникли тимчасові труднощі у роботі Домашнього інтернету через аварію😔 Наші технічні спеціалісти роблять… Posted by Kyivstar on Neljapäev, 21. mai 2020

Телекоммуникационная компания “Киевстар” позиционирует себя как мобильный оператор Украины №1. У компании более 26 млн абонентов мобильной связи и около 860 тыс клиентов фиксированного интернета. Мобильная сеть охватывает все города Украины, а также более 28 тыс. сельских населенных пунктов.