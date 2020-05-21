Маски, дистанция и проветривание. Минздрав Украины разработал рекомендации для работы в офисах
21.05.2020, 11:35, Новости дня
Перед внедрением адаптивного карантина в Украине Министерство здравоохранения разработало правила работы в офисе. Их опубликовали на странице ведомства в Facebook 20 мая.
Министерство разработало отдельные рекомендации для владельцев офисных помещений, работников и посетителей.
Владельцы офисов должны:
обеспечить офис жидким мылом, антисептиками, бумажными полотенцами;
организовать место у входа для обработки рук антисептиком;
нанести перед входом в офис маркировку о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 м;
проводить влажную уборку и проветривание каждые два часа;
организовать централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты;
временно отстранить от работы лиц из группы риска.
Работники должны:
проходить температурный скрининг перед началом смены или рабочего дня;
обязательно использовать маски в помещении;
регулярно мыть руки жидким мылом;
регулярно обрабатывать руки антисептиком;
избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы респираторных заболеваний.
Гости могут посещать офисы только после предварительной записи, должны обязательно использовать маски в помещении и соблюдать дистанцию 1,5 м в зоне ожидания. Кроме того, на 10 м² площади должно быть не больше одного посетителя.
Працівники офісів знову можуть повернутися на свої робочі місця. Проте, щоб робота в приміщенні була безпечною для…
Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Kolmapäev, 20. mai 2020
Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.
20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.
В Минздраве отметили, что после смягчения карантина работники офисов смогут вернуться на свои рабочие места, однако должны соблюдать противоэпидемические правила.
По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвердили у 19 706 человек, 579 из них умерли, а 6227 вылечились.
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