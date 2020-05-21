В Бишкек из Оренбурга спецрейсом доставили 164 застрявших в России граждан Кыргызстана, остальных вывезут автобусами

21.05.2020, 11:35, Новости дня

Из российского города Оренбурга в столицу Кыргызстана Бишкек прибыл чартерный рейс со 164 гражданами Кыргызстана, сообщает кыргызская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Отмечается, что среди вернувшихся – двое детей, 82 женщины, в том числе 33 беременные, а также 80 мужчин пожилого возраста либо с проблемами со здоровьем.

По данным кыргызстанского МИД, прибывшие помещены в обсервацию для прохождения установленных медицинских процедур. Ожидается, что остающихся в Оренбурге кыргызстанцев вывезут на родину автобусами.

Около 500 граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе беременные женщины и женщины с детьми, почти две недели живут в палаточных лагерях в Оренбургской области России. Лагеря разбиты на обочине трассы, которая ведет из России в Казахстан. “Узбекские” лагеря находятся вблизи Оренбурга и Бугуруслана, а также ближе к КПП “Маштаково” на границе с Казахстаном, а “кыргызский” – в Бузулукском районе.

Большинство постояльцев – трудовые мигранты, лишившиеся работы в России из-за эпидемии коронавируса и введенного карантина. Почти все пытались улететь домой. Но Россия 30 марта закрыла границу и прекратила авиасообщение с другими странами, а ни Кыргызстан, ни Узбекистан вывозить всех своих граждан из РФ не спешили. Прождав помощи более месяца, люди решили прорываться домой по земле – через Оренбургскую область и Казахстан.

Первую группу кыргызстанцев, примерно половину от тех, что находятся в лагере сейчас, пропустили через границу еще 7 мая: тогда официальный Бишкек организовал коридор через российский Соль-Илецк и Казахстан для 541 гражданина своей страны. По прибытии на родину кыргызстанцев проверили на наличие коронавируса. У 104 человек диагноз подтвердился.

После массовых протестов мигрантов и привлечения внимания к их судьбе российских и центральноазиатских медиа власти Кыргызстана и Узбекистана обратились к Астане с просьбой разрешить транзит своих граждан из России. Казахстан решил предоставить коридор при условии, что он будет бесконтактным.