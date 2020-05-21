Власти Сахалина запретили въезд на остров приезжим без отрицательного теста на коронавирус

21.05.2020, 11:35, Новости дня

Власти Сахалинской области объявили 21 мая, что все приезжающие в регион теперь должны будут представить отрицательный тест на коронавирус, без которого на остров не пустят. Указ об этом подписал губернатор региона Валерий Лимаренко, новое правило начнет действовать с 27 мая.

“Сдать анализ нужно не ранее чем за три дня до прибытия в Сахалинскую область. Указ губернатора касается только тех, у кого нет местной регистрации, – пояснили в правительстве. – Помимо отрицательных тестов на COVID-19, пассажирам по-прежнему необходимо будет предъявлять цифровые пропуска в Сахалинскую область”.

Пресс-служба правительства отмечает, что большинство случаев коронавируса “проникли в регион с материка”, а новая мера позволит защитить регион “от завоза опасной инфекции”.

На Сахалине с 14 мая был введен пропускной режим на въезд в регион. Пассажиры прилетающих на Сахалин рейсов обязаны предъявить цифровой пропуск или показать местную прописку в паспорте. Без них на остров не пускают. Цифровые пропуска получают те, кто имеет договор на работу в регионе, или те, у кого на острове живут супруги, родители, ребенок, родные братья и сестры. Чтобы оформить разрешение на въезд, нужно за три дня до прибытия оставить заявку на сайте администрации и указать причину визита.

Пропускной режим на Сахалине пока действует до 31 мая, но правительство не исключает, что он может быть продлен.

На Сахалине, по последним данным, выявлены всего 59 больных коронавирусной инфекцией, это один из самых низких показателей по России. В соседнем Приморском крае официально болеют почти полторы тысячи человек.