Мария Порошина в честь дня рождения Гоши Куценко обнародовала редкое видео с ним

21.05.2020, 11:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Мария Порошина поздравила своего первого супруга с днем рождения. Актриса показала редкое видео с молодым Гошей Куценко, на котором он запечатлен с дочерью Полиной.

Первому мужу артистки исполнилось 53 года, а в своем поздравлении Мария Порошина назвала именинника «самым добрым, мудрым и талантливым». Экс-супруга, которая на протяжении всех этих лет поддерживает дружеские отношения с Гошей Куценко, пожелала актеру огромного счастья.

На видео молодой артист играет с дочерью Полиной, которая родилась у пары в 1996 году. Эти редкие кадры растрогали фолловеров, и они отметили, что Гоша Куценко отличный отец. Актеры, прожившие пять лет вместе, так и не зарегистрировали официально свой брак. После этого Мария Порошина стала женой своего коллеги Ильи Древнова. В этом союзе родились три дочери, а долгожданный сын появился на свет зимой прошлого года от мужчины, имя которого артистка до сих пор скрывает.