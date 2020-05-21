 

В Израиле учительницу, заставившую школьницу снять платье, обвинили в ненависти к русским

21.05.2020, 11:30, Новости дня

Учительница одной из школ Петах-Тиквы, которая заставила семилетнюю ученицу снять платье и сидеть на уроке в нижнем белье, объяснила свои действия.

По сообщениям израильских СМИ, семилетняя ученица второго класса пришла в школу в платье без рукавов. По мнению учительницы, девочка была одета не так, как требуют в школе. Платье было без рукавов, но родители нанесли на него школьную эмблему. Ребенок на протяжении нескольких часов оставался в школьной майке и нижнем белье.

«У меня не было никакого намерения ей навредить. Я очень заслуженный учитель, много лет в системе образования, со мной ничего подобного не случалось. Я люблю моих учеников, ученики – мои птенчики, нет такого дня и ночи, чтобы я не беспокоилась об их благосостоянии», – цитирует Mignews.com учительницу. 

Она утверждает, что все вышло по ошибке и она не знала, что на девочке не было леггинсов и ей пришлось остаться в трусах. 

«Я определенно не знала. что она осталась в нижнем белье, если бы мать сказала мне это, я бы, может быть, не заставила ее снимать платье», – отметила она. 

Педагог рассказала, что девочка переоделась и пришла в класс в чистой длинной майке. «Никто не видел. что она в трусах. Мать не сказала, что она в трусах, Мать сказала: девочках в штанах. Я, как учитель, не обязана знать, о каких штанах она говорит, и не должна это проверять», – добавила она. 

Вместе с тем учительница опровергла утверждения матери о том, что над девочкой смеялись одноклассники. Она подчеркнула, что сама является жертвой этого инцидента. 

«Мать орала на меня у ворот школы. Она кричала, что я – расистка, ненавижу русских. Я ее спросила: «Почему ты так думаешь? Что я такого сделала?» Она мне сказала: «Ты ненавидишь русских». Кругом все орали, собрались другие учителя, которые боялись. что она меня побьет», – рассказала женщина. 

Между тем муниципалитет Петах-Тиквы провел проверку инцидента и заявил, что «учительница действовала, исходя из ошибочных мотивов, но не злонамеренно».

Министерство просвещения также проводит собственное расследование. В ведомстве отметили, что сожалеют о произошедшем, но «не следует раздувать масштабы инцидента». 

@ReshetBet pic.twitter.com/WF0amohETH

— (@lirankog) May 20, 2020

Ранее учительницу школы в башкирском селе Мурсалимкино Зуляйху Саитгалину уволили после того, как она во время урока назвала ученицу «последней алкоголичкой». 



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