Учёные проанализировали связь между болями в суставах и погодой

21.05.2020, 11:30, Разное

Британские учёные провели масштабное исследование на предмет взаимосвязи между изменениями в погоде и болями в суставах. Было привлечено более 5 тысяч добровольцев.

Сотрудники Манчестерского университета (Англия) в ходе исследования отметили, что пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата зачастую жалуются на суставную боль при резких изменениях погоды. Однако выявить взаимосвязь между природными факторами и характером боли не удалось: у 10% добровольцев медики обнаружили болевые синдромы на основе подсознательного самовнушения, выработанного годами. Учёные заявили, что вопрос о влиянии погоды на состояние человека своими корнями уходит в древнюю историю, когда не было диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Тогда люди замечали, что неприятные ощущения появлялись во время дождя или похолодания.

У четверти исследуемых пациентов суставная боль зависела напрямую от перепадов атмосферного давления, поэтому к однозначному решению учёные не смогли прийти. Единственное, что удалось выяснить, на состояние здоровья пациентов абсолютно не влияет направление ветра и перепад температур, если человек вообще не выходит на улицу.