 

Москвичку отдали под суд за вовлечение сына в занятия попрошайничеством

21.05.2020, 11:30, Новости дня

Полиция завершила расследование дела 34-летней приезжей, заставлявшей сына просить милостыню, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В январе текущего года в результате проверочных мероприятий сотрудниками полиции столичного метрополитена на станции «Минская» по подозрению в вовлечении в совершение антиобщественных действий своего малолетнего сына была задержана безработная 34-летняя приезжая», – передает АГН «Москва» сообщение главка.

Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Как выяснилось, женщина, не имея постоянного источника дохода, с августа 2019 года систематически вовлекала четырехлетнего сына в занятия попрошайничеством как на столичных улицах, так и в метро. Мальчик по наставлению матери выпрашивал деньги у прохожих и отдавал ей. Полицейские полностью доказали вину женщины в том, что она, «используя свой родительский авторитет, уговоры, а также наглядно демонстрируя личный пример, пробуждала в нем стремление к совершению данного вида антиобщественных действий, причиняя вред моральному, духовному и нравственному развитию ребенка».

На данный момент расследование завершено, а дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Никулинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы. На период предварительного следствия женщина находилась под подпиской о невыезде.



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