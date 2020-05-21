В детском онкоцентре в Кыргызстане – вспышка коронавируса, среди заразившихся – 8 детей

21.05.2020, 11:25, Новости дня

В детском отделении Национального центра онкологии и гематологии в Кыргызстане выявили 14 случаев заражения коронавирусом, сообщает кыргызская служба Радио Свобода со ссылкой на замминистра здравоохранения страны Нурболота Усенбаева. Среди заразившихся – восемь детей, трое родителей, две медсестры и один врач.

По словам чиновника, в детском отделении обследованы 120 человек. Сейчас там развернули обсерватор для лечения заболевших детей.

“Переводить их в другой стационар невозможно, так как они получают специализированное лечение. Заразившиеся медики переведены в инфекционную больницу”, – отметил Усенбаев.

Главврач центра Эрнест Тилеков уточнил, что детей и врачей с отрицательными анализами перевели на другие этажи. “Корпус уже на казарменном режиме, но работает. К счастью, ни у кого клинических проявлений заболевания нет”, – сказал он. Теперь центр будет принимать новых пациентов только после ПЦР-анализа. “Это крайние меры, но заболевание может протекать в бессимптомной форме, мы не можем рисковать”, – отметил Тилеков.

Накануне сообщалось, что детское отделение Национального центра онкологии и гематологии закрыли на карантин, поскольку у женщины, ухаживавшей за ребенком в начале мая, выявили коронавирус.

По данным на 21 мая, в Кыргызстане выявили 43 ​новых случая коронавируса, всего в стране COVID-19 болеют​ 1313 человек. Жертвами инфекции стали 14 человек, 929 – вылечились.

С 11 мая в Кыргызстане снят режим чрезвычайного положения и отменен комендантский час, введенный в городах и регионах из-за эпидемии коронавируса. Режим ЧС пока продолжает действовать.