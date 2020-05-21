Девушку обвинили в реабилитации нацизма в Тульской области
21.05.2020, 11:16, Новости дня
СК по Тульской области по материалам регионального УМВД возбудил уголовное дело в отношении девушки, подозреваемой в реабилитации нацизма.
«По предварительным данным, 8 мая 2020 года девушка, находясь у себя дома, зарегистрировалась на сайте «Бессмертный полк – онлайн», после чего разместила на нем фотографию Адольфа Гитлера, указав его как Героя Великой отечественной войны и Второй мировой войны», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в субботу СК назвал имена подозреваемых в реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк».
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