 

Россия вывела на международный рынок новую РЛС

21.05.2020, 11:08, Новости дня

Крупнейший российский спецэкспортер вооружений «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) выводит на международный рынок новую радиолокационную станцию (РЛС), способную обнаруживать гиперзвуковые цели, сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня Рособоронэкспорт выводит на рынок новейшую радиолокационную станцию, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели. При разработке экспортного варианта РЛС учитывалась растущая значимость средств ПВО в обеспечении безопасности государств, а также потребности инозаказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО», – передает РИА «Новости» слова гендиректора Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Мобильная трехкоординатная радиолокационная станция 59Н6-ТЕ выполнена на современной отечественной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала. Она обладает высоким потенциалом и повышенной помехозащищенностью. Помимо гиперзвуковых целей она также эффективно обнаруживает аэродинамические и баллистические объекты. В составе РЛС присутствует оборудование для опознавания обнаруженных воздушных объектов в международных системах радиолокационного опознавания Mk-XA и ATC RBS.

Разработанная АО «ФНПЦ «ННИИРТ» РЛС обеспечивает измерение дальности, азимута и высоты воздушного объекта. Она способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 8 тысяч км/ч на дальности до 450 километров и высоте до 200 километров, а после обнаружения обмениваться радиолокационной информацией с комплексами средств автоматизации.

«Уверен, что в сегодняшних условиях и при очевидных перспективах гиперзвуковых технологий РЛС 59Н6-ТЕ займет топовые позиции в своем сегменте рынка и станет важным приобретением для стран, которые строят свою систему ПВО с учетом мировых тенденций развития средств воздушного нападения. Рассчитываем на высокий спрос на новую станцию в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке», – добавил Михеев.

В феврале источник в ОПК сообщил, что способные засечь гиперзвуковые цели радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н» будут развернуты на Кольском полуострове до конца 2020 года.



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