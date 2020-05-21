Ученые узнали основную причину неизлечимого рака

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21.05.2020, 11:02, Разное

Специалисты Стэнфордского университета в США в исследовании узнали причины неизлечимого рака. Как оказалось, лечение основного заболевания приводит к появлению мутаций, становящихся причинами неизлечимой онкологии.
Ученые провели опыты, в которых принимали участие 136 участников с раком легких и молочной железы. Специалистами были отобраны больше 400 образцов первичных опухолей и метастаз, из них 100 подвергались лечению специальными препаратами, а 99 были инактивными. Эксперты смогли найти странную закономерность. Как оказалось, при терапии основного рака появляются мутации, становящиеся причинами неизлечимых онкологических процессов. Ученые рассказали, что метастазы возникают как в первичной опухоли, так и параллельно из разных клонов.

Как раз во втором случае мутации провоцируют возникновение рака и в других органах. При терапии основного заболевания происходит изменение структуры совокупного, что ухудшает ситуацию больного. Часто это случается из-за позднего выявления онкологического процесса, так как мутирование в метастазах более опасно, нежели преобразования основного новообразования. Для предотвращения негативных результатов, необходимо проходить медицинские осмотры, особенно людям из зоны риска. В ином случае мутации в метастазах могут спровоцировать неизлечимую форму онкологии.



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