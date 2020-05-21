Мнение: Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

21.05.2020, 11:02, Разное

В последние дни в центре внимания оказалось странное предложение передислоцировать ядерное оружие США из Германии в Польшу. Не менее симптоматичной выглядит реакция на это предложение в ФРГ как среди депутатов парламента, так и в правительстве страны. Эта реакция выглядит подтверждением конспирологических версий о тайных договоренностях между США и Германией.

На недавнем заседании бундестага немецкие депутаты от левых и условно левых фракций призвали США вывезти из ФРГ свое ядерное оружие. Это, в свою очередь, оказалось реакцией на выступление американского посла в Германии Ричарда Гренелла (по совместительству и. о. главы объединенной разведки – такое возможно только в США), который в очередной раз повторил, что американское ядерное оружие – это гарантия мира в Европе.

Немцам эта шутка уже давно не кажется смешной. Первым выступил депутат от «Союза 90Зеленые» Юрген Триттин, сказавший, что «ядерный зонтик» не только не защищает Германию, но и ставит под угрозу ее национальную безопасность. А для умиротворения региона было бы куда полезнее превратить Германию в безъядерное государство.

И все это не одинокие рассуждения представителя «зеленых», которые десятилетиями выступают за безъядерную Германию. Несколькими днями раньше с ними солидаризовалась и СДПГ. Глава фракции социал-демократов Рольф Мютцених процитировал новую Доктрину ядерных операций США, по которой теперь допускается ограниченное применение ядерных боеголовок для перелома хода боевых действий с использованием обычного оружия. То есть ядерная бомба в руках американцев из инструмента сдерживания превращается в инструмент ведения войны. «Ядерное оружие на территории Германии не повышает нашу безопасность, а наоборот. Пришло время исключить возможность размещения [ядерных боеприпасов] в будущем», – сообщил политик. Его поддержали сопредседатели СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс и Заския Эскен.

Спор этот не нов. Начиная с 1950-х годов, когда США впервые разместили в ФРГ атомное оружие, в Германии регулярно кто-то выступает за его вывод. В основном это, конечно, левые партии или приравненные к ним.

Но надо вспомнить, что и в правительстве Аденауэра, и в тогдашнем бундесвере было много недовольных. А новые волны американских атомных ракет и бомб, сменявшие в Германии друг друга по технологической восходящей, приводили к тихим бунтам в бундесвере. Немецкие офицеры очень четко представляли себе, во что превратится Германия даже в случае ограниченного ядерного конфликта. На этой почве случались регулярные переходы на сторону ГДР и появлялись целые агентурные сети Штази, состоявшие из военных и политиков ФРГ, боявшихся размещения в Европе американского ядерного оружия.

Это вообще было самым кризисным событием для всей внутренней политики в ФРГ с 1950 года по настоящее время. И эти перебежчики были именно немецкими патриотами, не связанными какой-либо идеологией.

Можно вспомнить и последние события подобного рода. В прошлом году председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч посоветовал Соединенным Штатам прихватить с собой ядерное оружие. Политик при этом подчеркивал, что атомные боезаряды американцам непременно нужно «забрать домой», а не передислоцировать их в Польшу, поскольку это приведет к ухудшению отношений с Россией.

И вот тут-то американцы нащупали слабое место в позиции Берлина. Теперь они просто угрожают немцам именно что не вывести атомное оружие, а переместить его в Польшу. Поляки уже лет десять предлагают себя в качестве «младшего партнера» ядерной программы США. Это называется NATO nuclear sharing, а на практике сводится к размещению на территории третьих стран американских ядерных зарядов. Сейчас в Европе это, кроме Германии, Италия, Бельгия, Нидерланды и Турция. А на днях в ходе всей этой полемики посол США в Варшаве Джоржетта Мосбахер написала в своем Twitter: «Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал и ослабить НАТО, возможно, Польша, которая выплачивает свою справедливую долю, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства на своей территории».

В Варшаве почему-то считают, что ядерное оружие на их территории укрепит обороноспособность Польши. Даже респектабельная Rzeczpospolita сокрушается: «Нельзя позволять относиться к Польше как члену НАТО второго сорта. Мы состоим в альянсе уже 21 год, но до сих пор слышим, что у нас нельзя делать то, что в Германии, Италии или Бельгии, поскольку это рассердит Россию. Участие в программе по совместному использованию ядерного оружия не положено нам якобы по умолчанию. Москва, однако, уже давно попрала все договоры с западными государствами, а новая часть альянса тоже имеет право на безопасность, которую ничто не гарантирует лучше, чем система сдерживания». Немецкие депутаты в ответ напоминают, что если США перенесут ядерное оружие в Польшу, то Москва способна применить с территории Калининградской области «Искандеры».

Позиция Варшавы понятна. А вот выступления депутатов бундестага воспринимаются как экстремальная и ранее невиданная фронда. Это не бунты хиппи против размещения ядерного оружия в 1970-х годах, это четко артикулированная позиция серьезной части немецкого истеблишмента.

Правящая ХДС была вне себя от ярости, выслушав предложения своих младших партнеров по бундестагу избавиться от американских атомных бомб. Представители правящей партии и правительства Меркель были так возмущены, что мгновенно перешли на личности. «Наивность некоторых представителей руководства СДПГ вредна для безопасности Германии», – утверждает эксперт по обороне фракции ХДС/ХСС Хеннинг Отте. А его однопартиец Патрик Сенсбург и вовсе утверждает, что социал-демократы «впали в какую-то нирвану».

И именно в связи с этим бросается в глаза одно странное обстоятельство. Приходящие к власти в Бонне (и потом в Берлине) немецкие политики вдруг моментально забывают о потенциальных угрозах для самого существования Германии и германского народа в случае войны в Европе. И сразу же занимают резко проамериканскую позицию – даже если до того ею не отличались. Люди как будто перерождались, стоило им переехать в уютный городок на Рейне.

Это поневоле приводит к некоторым умозаключениям. Которые, подчеркнем, не более чем конспирология, не подкрепленная никакими документами или доказательствами, пригодными для использования в суде или в научной дискуссии. Просто складывается такое впечатление, что мы многого не знаем о самой основе взаимоотношений между ФРГ и США. По крайней мере, после 23 мая 1949 года, когда на землях американской, британской и французской оккупационных зон бывшей фашистской Германии было провозглашено новое демократическое государство немецкого народа.

Да, есть всем известные события формирования новой страны. Есть уставные документы, конституция ФРГ и все тому подобное. Но образование нового немецкого государства буквально через несколько лет после окончания Второй мировой войны вызывало, скажем дипломатично, определенные опасения и в Лондоне, и в Париже. Да, в Лондоне у власти уже не было Черчилля, предлагавшего в Ялте расчленить Германию на десятки мелких княжеств, целиком срыть все заводы и ограничить доступ к образованию для большинства населения. Тогда только злой диктатор Сталин помешал англичанам продавить этот человеколюбивый план (и это уже не конспирология, а тяжелая реальность). Но идеи уничтожения Германии бытовали в Лондоне с 1939 года. Менялись только численность предполагаемых княжеств, формы их управления и способы, какими следует контролировать рождаемость в будущей миролюбивой Германии и степень ее агрессии. Вплоть до добавления брома в питьевую воду. Французы не были столь радикальны, они просто хотели, чтоб Германии не было, чтоб этот вечный ночной кошмар французов рассеялся, а каким конкретно образом – уже не столь важно.

Защитниками немцев выступили не только русские, но и американцы. План Маршалла демонстрировал свою эффективность, страна быстро восстанавливалась. На основе вермахта был создан полумиллионный бундесвер с генералом Адольфом Хойзингером во главе (СССР так и не добился от американцев его выдачи для предания суду за военные преступления), заработала «организация Гелена» – все шло по плану.

Но есть, скажем так, подозрение, что для контроля над будущей новой Германией одних формальных договоренностей, пусть и записанных на бумаге, было бы недостаточно. Да, в 50-х годах ФРГ мало походила на современную страну. 60-70% немцев жило в лучшем случае в наспех построенных бараках, целые города были снесены теми же американцами в пыль. Но просчитать, что уже в недалеком будущем Германия может вновь превратиться в крупную, экономически стабильную и самую населенную державу Европы, было несложно. Это понимали и в Москве – идеи Берии об объединении Германии в 1953 году не с потолка взялись. И американцам, естественно, было нужно каким-то дополнительным, но очень жестким образом привязать возрождающееся немецкое государство к себе.

Конспирологическая теория предполагает, что существуют некие секретные пакты, позволяющие США с 1949 года непосредственным образом влиять на внутренние события в ФРГ, в том числе путем контроля над высшим руководством страны. И это не «прослушки сотового телефона Меркель», а нечто совсем иное. Фундаментальная основа американо-германских взаимоотношений. И потому любые политические силы, достигая определенного уровня положения в немецком политическом истеблишменте, так быстро «переобуваются». А всякие леваки, «зеленые» и прочие хиппи могут бунтовать в бундестаге и демонстрировать свой антиамериканизм сколько угодно. Занимая министерский пост, их как будто подменяют. И текущие политические заявления по поводу ядерного оружия США в Германии служат еще одним подтверждением этих конспирологических версий.

Конечно, никакого перемещения американских атомных боеприпасов в Польшу не будет. Только нового Карибского кризиса сейчас не хватало.

Но то, что значительная часть германского истеблишмента будет бороться за освобождение Германии от фактической американской оккупации – это факт. Другое дело, на сколько на практике эти тенденции могут быть увязаны с реальной политикой, с основой взаимоотношений Германии и Америки.

Точно так же в Японии поднимает голову движение по пересмотру условий мирного договора с США, который в куда более явной форме устанавливает послевоенные условия оккупации, существующие до сих пор. На этом фоне советские отношения со странами Восточной Европы после 1945 года были гораздо более демократичными. И не надо списывать это на установление так называемого социалистического строя, который на деле в некоторых странах был далеко не таким социалистическим, как его подавали.

И не ясно, сколько времени пройдет, когда все обстоятельства создания ФРГ в 1949-м станут достоянием гласности. Если это вообще когда-нибудь произойдет.