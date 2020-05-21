ВОЗ заявила о начале фазы стабилизации по коронавирусу в Москве

21.05.2020, 11:02, Новости дня

Москва находится только в начале фазы стабилизации по COVID-19, статистика заболеваемости еще высока, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста по заболеванию, но цифры все еще высоки, и мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович, прокомментировавшей ситуацию с коронавирусом в Москве.

Она подчеркнула, что важно ориентироваться на такие моменты, как значительное сокращение числа новых случаев на регулярной основе, а также показатель воспроизводства. Представитель ВОЗ уточнила, что он должен быть меньше 1.

По ее словам, рано говорить о конкретных датах снятия ограничений в Москве, введенных из-за распространения коронавируса.

«На данный момент рано говорить о конкретных датах снятия ограничений», – сказала Вуйнович в ответ на вопрос о том, есть ли вероятность снятия ограничений в российской столице после 31 мая.

В Москве, по данным на 21 мая, число зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки составило 2913, а выписанных – 3746.

Напомним, в среду Вуйнович заявила о вхождении ситуации с коронавирусом в РФ в фазу стабилизации.