 

Германия освободила «Северный поток» от правил газовой директивы ЕС

21.05.2020, 10:54, Новости дня

Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод «Северный поток» от правил газовой директивы Евросоюза на территории ФРГ сроком на 20 лет. При этом проекту «Северный поток – 2» Берлин на прошлой неделе в освобождении от правил отказал.

Как заявил оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG, при рассмотрении заявки регулятор отметил, что газопровод внес вклад в безопасность поставок и не нанес вреда конкуренции на внутреннем европейском рынке.

Согласно газовой директиве, ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в ЕС, применяются правила внутреннего рынка. Поставщиком и оператором газа не может быть одна и та же компания, а половина мощности трубы должна быть предоставлена другим энергокомпаниям.

Первая нитка «Северного потока» была введена в эксплуатацию в конце 2011 года. С этого времени Россия доставила в Европу более 345 миллиардов кубометров газа. Маршрут газопровода проходит из Выборга до германского Любмина. Его протяжённость составляет более 1200 километров.

Строительство «Северного потока–2» из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в конце 2019 года. Однако в конце декабря работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний – владельцев судов, участвующих в укладке труб для «Северного потока – 2».

После введения санкций российские представители заявляли, что «Северный поток – 2» всё равно будет достроен к концу 2020 или началу 2021 года. По оценкам Bloomberg, осталось достроить около шести процентов трубопровода – это чуть более 100 километров.

США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и, следовательно, уязвимой. Такую же позицию разделяют Украина и ряд стран ЕС. Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идёт исключительно о бизнес-проекте. Вашингтон предложил поставлять европейским странам американский газ.

  • Радио «Свобода»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Во Франции продлили режим самоизоляции

18.05 / Мирового судью в Татарстане заподозрили в торговле наркотиками

30.03 / Путин заявил о работе аптек и магазинов на этой неделе на особых условиях

15.04 / Решение США приостановить финансирование ВОЗ: реакция в мире

12.05 / Власти Великобритании до октября продлили выплату компенсаций из-за коронавируса

19.05 / Народный артист РФ призвал привлечь к ответственности инициаторов провокации против «Бессмертного полка»

17.04 / Собянин попросил выделить 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом

01.05 / Способное достроить «Северный поток – 2» судно зашло в воды Дании

12.05 / У Зеленского готов план Б по Донбассу, Ткаченко может возглавить Минкультуры. Главное из Telegram-каналов

03.04 / На севере России поменялись губернаторы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска