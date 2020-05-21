Германия освободила «Северный поток» от правил газовой директивы ЕС

21.05.2020, 10:54, Новости дня

Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод «Северный поток» от правил газовой директивы Евросоюза на территории ФРГ сроком на 20 лет. При этом проекту «Северный поток – 2» Берлин на прошлой неделе в освобождении от правил отказал.

Как заявил оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG, при рассмотрении заявки регулятор отметил, что газопровод внес вклад в безопасность поставок и не нанес вреда конкуренции на внутреннем европейском рынке.

Согласно газовой директиве, ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в ЕС, применяются правила внутреннего рынка. Поставщиком и оператором газа не может быть одна и та же компания, а половина мощности трубы должна быть предоставлена другим энергокомпаниям.

Первая нитка «Северного потока» была введена в эксплуатацию в конце 2011 года. С этого времени Россия доставила в Европу более 345 миллиардов кубометров газа. Маршрут газопровода проходит из Выборга до германского Любмина. Его протяжённость составляет более 1200 километров.

Строительство «Северного потока–2» из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в конце 2019 года. Однако в конце декабря работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний – владельцев судов, участвующих в укладке труб для «Северного потока – 2».

После введения санкций российские представители заявляли, что «Северный поток – 2» всё равно будет достроен к концу 2020 или началу 2021 года. По оценкам Bloomberg, осталось достроить около шести процентов трубопровода – это чуть более 100 километров.

США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и, следовательно, уязвимой. Такую же позицию разделяют Украина и ряд стран ЕС. Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идёт исключительно о бизнес-проекте. Вашингтон предложил поставлять европейским странам американский газ.