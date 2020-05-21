Россию обвинили в создании «серьезной» и «растущей» угрозы США в космосе

21.05.2020, 10:54, Новости дня

ВАШИНГТОН – Россия по-прежнему представляет «серьезную» и «растущую» угрозу интересам США в космосе, заявил глава Космических сил США генерал Джон Реймонд.

«Эти угрозы реальны, серьезны и вызывают беспокойство», – заявил журналистам Реймонд, который также возглавляет Космическое командование США.

«Наше преимущество сократилось, вот почему создание Космических сил в Аэрокосмическом командовании имеет такое большое значение. Это позволяет нам двигаться быстро, проявлять гибкость в работе, сокращать издержки и оставаться впереди этой растущей угрозы», – добавил он.

Реймонд не стал вдаваться в детали, когда его спросили о конкретных областях, в которых преимущество США ослабевает, но похвастался «значительными успехами» за последние месяцы, позволяющими Соединенным Штатам оставаться мировым лидером в космосе.

При этом Реймонд предупредил, что из наблюдений за достижениями России и Китая в космосе следует, что «любой их прогресс может подорвать преимущество» США.

В последнее время Россия и Китай уделяют большое внимание своему космическому потенциалу, включая создание технологий и оружия, способных нарушать работу или уничтожать спутники.

«Наши противники за последние несколько лет военизировали космос. Они превратили его в сферу ведения боевых действий», – заявил в пятницу министр обороны Марк Эспер.

Несколько недель назад Россия запустила противоспутниковую ракету – речь идет о технологии, которая может угрожать орбитальным средствам США. Она также провела испытательные маневры двух спутников, которые следовали за американским спутником-разведчиком. Как заявили Космические силы США в апреле, этот шаг «проявлял характеристики космического оружия».

Реймонд осудил «лицемерное» поведение России в отношении космоса, заявив, что Москва выступает за контроль над космическими вооружениями и в то же время создает космическое оружие.